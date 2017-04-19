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Ситуація у зоні проведення АТО стабілізувалась, - штаб

Українські захисники суворо дотримувались режиму "Тиші"
З початку доби підрозділи російсько-окупаційних військ 8 разів обстріляли позиції Збройних Сил України.
Ситуація у зоні проведення АТО стабілізувалась, - штаб Фото:ukrinform.ua

Ситуація у районі проведення АТО стабілізувалась. На Приморському напрямку, по захисниках Красногорівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82-мм. Морських піхотинців поблизу Водяного обстрілював з озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поруч Павлополя – з автоматичних гранатометів. По оборонцях Широкиного противник вів вогонь з озброєння БМП та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку, позиції поруч населеного пункту Луганське ворог обстрілював з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

Незважаючи на збройні провокації підрозділів російсько-окупаційних військ, українські захисники суворо дотримувались режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, що за минулу добу, 18 квітня, ворог 35 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ в зоні проведення АТО, двоє українських захисників отримали поранення.

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19 04 2017 18:36
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