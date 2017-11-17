Ситуація в АТО ускладнилася, бойовики застосовують артилерію, - штаб
"Оперативна обстановка в районі проведення АТО дещо ускладнилася. Підконтрольні Росії озброєні бойовики продовжують застосовувати зброю проти українських захисників. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню у темну пору доби", - повідомляє прес-центр штабу АТО.
Так, на Луганському напрямку,епіцентром бойового протистояння стала Світлодарська дуга.
Ворог з невеликими перервами близько трьох годин обстрілював оборонні укріплення ЗСУ з 82-мм мінометів, гранатометів, кулеметів та озброєння БМП на підступах до Луганського. Загалом було випущено понад 90 мін. Українські воїни майже на кожен обстріл відповідали прицільним вогнем.
Також увечері під обстріли з мінометів калібру 82-мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Макарового. Провокував противник українських воїнів зі стрілецької зброї й у районі Кримського.
На Донецькому напрямку найбільш неспокійно на Приазов’ї. Грубо порушуючи Мінські домовленості, противник застосував артилерію калібру 152-мм поблизу Водяного. Зі 120-мм міномету бив по захисниках Павлополя і Широкиного.
Позиції ЗСУ у передмісті Авдіївки бойовики обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти сил АТО біля Новотроїцького, а під кінець доби незаконні збройні формування обстрілювали з великокаліберних кулеметів оборонців Старогнатівки.
Як повідомляється, у відповідь українські військовослужбовці 15 разів придушували вогневу активність противника. У результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Нагадаємо, ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою. Попри зменшення кількості та інтенсивності ворожих обстрілів, повного дотримання режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування сторін не має.
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