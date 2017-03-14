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Ситуація в АТО за минулу дому погіршилась: бойовики збільшили кількість обстрілів, - штаб

Українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога
Проросійські війська на Донбасі за минулу добу 97 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України в зоні проведення АТО.
Ситуація в АТО за минулу дому погіршилась: бойовики збільшили кількість обстрілів, - штаб Фото: з відкритих джерел

Загалом ситуація в районі проведення АТО за минулу дому погіршилась, російсько – терористичні війська в другій половині дня збільшили кількість обстрілів позицій Збройних Сил України, у тому числі з використанням важкого озброєння,повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зі 122 мм артсистем обстріляні опорні пункти в районі Павлополя. По укріпленнях поруч Широкиного, Гнутового, Водяного та Чермалика ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Під Мар’їнкою бив 82 мм міномет.

На Донецькому напрямку не припинялись обстріли опорних пунктів біля Опитного, Авдіївки, Зайцевого, Новгородського та Світлодарська з кулеметів великого калібру, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. Поруч Авдіївки та шахти Бутівка окрім того ще й бив танк та 120 мм міномети. В районі Верхньоторецького та тієї ж шахти Бутівки до обстрілів долучили міномети 120 калібру. Піски потрапили під вогонь гранатометів та кулеметів, а Камянка 82 мм мінометів. Складною була обстановка під Луганським, де вівся вогонь з гранатометів і мінометів, а згодом ще й з 152 мм артустановок.

На Луганщині російські окупанти обстрілювали позиції сил АТО поруч Кримського та Попасної з гранатометів різних систем, а згодом долучили міномети калібру 82 та 120 мм. З автоматичних гранатометів ворог гатив в районі Трьохізбенки, поблизу Новоолександрівки – зі стрілецької зброї та СПГ, а Станиці Луганської - зі стрілецької зброї.

Наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога.

За добу загинув один український захисник, четверо поранені, і ще четверо травмовані.

Нагадаємо, що набув чинності порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

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14 03 2017 08:20
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