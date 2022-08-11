Ситуація в Києві зараз далека від того, щоб оголошувати евакуацію – Шмигаль

Евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок.

Ситуація в Києві наразі далека від того, щоб оголошувати евакуацію, яку можуть застосувати лише як екстренний крок.

"Знову повернуся до теми стосовно евакуації населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз підкреслюю позицію уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок. Завжди потрібно мати план Б, але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого неприфронтового міста і тим паче столиці", – сказав Шмигаль.

Він додав, що енергетики та сили протиповітряної оборони працюють.

"Робимо все можливе, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми. Уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", – наголосив глава уряду.

"Опалювальний сезон розпочався, попри обстріли, диверсії, кібератаки, які вчиняє росія. Майже 60% усіх об’єктів по країні вже підключені до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там теж розпочато. У п’яти областях рівень підключення до тепла становить більш ніж 85%, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%", – зазначив прем'єр.