Ситуація в районі проведення АТО стабілізувалась, – штаб

Від початку доби 16 квітня бойовики п'ять разів обстріляли позиції Збройних Сил України в зоні АТО. Незважаючи на збройні провокації, за інформацією штабу АТО, українські військовослужбовці дотримуються режиму "Тиші".

"Ситуація у районі проведення АТО стабілізувалась. З початку доби підрозділи російсько-окупаційних військ 5 разів обстріляли позиції Збройних Сил України. Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 16 квітня.

На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 82 мм бойовики накривали позиції сил АТО в районі населеного пункту Водяне. По морських піхотинцях поруч Широкиного вели вогонь зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку по позиціях поблизу населеного пункту Зайцеве терористи застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку, по оборонцях Катеринівки бойовики гатили з мінометів калібру 120 мм. Позиції поруч Новоолександрівки обстрілювали зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 29 раз обстріляли позиції сил АТО.

У підрозділах Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції відбулися великодні богослужіння.