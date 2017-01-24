Ситуація в зоні АТО: бойовики 51 раз відкривали вогонь, поранені двоє бійців
На Маріупольському напрямку з мінометів 120 мм та 82 мм калібру бойовики неодноразово вели вогонь по Красногорівці, Мар’їнці та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське. По Новотроїцькому та Широкиному вогонь вели ворожі снайпери. Про це повідомляє прес-центр АТО.
На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії, мінометів 120 та 82 міліметра терористи завдали ударів по Троїцькому. З мінометів різних калібрів стріляли по Новозванівці та Попасній. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Кримському, Троїцькому, Новозванівці, Новоолександрівці, а також по Станиці Луганській, де мало б відбутися розведення сил.
На Донецькому напрямку зі 120 міліметрових мінометів терористи обстріляли Луганське, з гранатометів та стрілецької зброї – Авдіївку, Зайцеве та Опитне. По Піскам вогонь вів снайпер, а в районі Луганського терористи застосували озброєння БМП.
У штабі також додали, що двоє українських військових були поранені.
Нагадаємо, протягом дня 23 січня бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ.
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