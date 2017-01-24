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Ситуація в зоні АТО: бойовики 51 раз відкривали вогонь, поранені двоє бійців

Двоє українських військових були поранені
Протягом минулої доби у зоні АТО терористи обстрілювали українські позиції 51 раз
Ситуація в зоні АТО: бойовики 51 раз відкривали вогонь, поранені двоє бійців Фото: АР

На Маріупольському напрямку з мінометів 120 мм та 82 мм калібру бойовики неодноразово вели вогонь по Красногорівці, Мар’їнці та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське. По Новотроїцькому та Широкиному вогонь вели ворожі снайпери. Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії, мінометів 120 та 82 міліметра терористи завдали ударів по Троїцькому. З мінометів різних калібрів стріляли по Новозванівці та Попасній. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї  бойовики вели вогонь по Кримському, Троїцькому, Новозванівці, Новоолександрівці, а також по Станиці Луганській, де мало б відбутися розведення сил.

На Донецькому напрямку зі 120 міліметрових мінометів терористи обстріляли Луганське, з гранатометів та стрілецької зброї – Авдіївку, Зайцеве та Опитне. По Піскам вогонь вів снайпер, а в районі Луганського терористи застосували озброєння БМП.

У штабі також додали, що двоє українських військових були поранені.

Нагадаємо, протягом дня 23 січня бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ.

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24 01 2017 07:44
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