Ситуація в зоні АТО минулої доби загострена: 115 обстрілів з боку бойовиків
На Маріупольському напрямку з 122-міліметрової артилерії окупанти обстрілювали Новогригорьевку, Новониколаевку і Лебединське, а з мінометів - Водяне, Мар'їнку, Красногорівки, Новотроїцьке, Широкіно. Також за Широкиному і Водяному неодноразово вели вогонь БМП противника. Великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю - по Водяному, Новотроицкому, Широкиному, Погоди і Новогригорьевке. По Водяному та Новотроїцькому вогонь вів і снайпер. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку з 152-міліметрових артилерії, а також танка загарбники вели вогонь по Кримському та Троїцькому. Обстрілювали з мінометів Катеринівку, Троїцьке, Попасную і Новоолександрівка, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і протитанкових ракетних комплексів - Кримське.
На Донецькому напрямку танк вів вогонь по Авдіївці. З 120-та 82-міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї били по Авдіївці, шахті Погоди, Троїцькому, Пісках, Верхнеторецкому, Невельскому, Досвідченому, Заячому, Луганському.
Нагадаємо, проросійські бойовики у п'ятницю ввечері здійснили обстріл контрольного посту "Мар'їнка".
Зазначимо, що під час обстрілу проросійськими бойовиками Авдіївки 2 березня 9 танкових снарядів влучили в будівлю спостережного посту української сторони Спільного центру з контролю та координації припинення вогню.
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