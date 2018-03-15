Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ситуація в зоні АТО: штаб доповів про цілковите перемир’я

Обстрілів українських позицій з боку бойовиків зафіксовано не було
Встановлене з опівночі 5 березня перемир’я, про що домовилася Тристороння контактна група, минулої доби дотримувалося у повній мірі.
Ситуація в зоні АТО: штаб доповів про цілковите перемир’я Фото: rbc.ua

Обстрілів українських позицій з боку бойовиків зафіксовано не було, повідомляє прес-центр АТО.

Ситуація по всій лінії розмежування сторін контролюється підрозділами сил АТО.

Українські військовослужбовці суворо дотримуються умов повного припинення вогню.

Нагадаємо, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі заявила про необхідність перемир'я з 5 березня через збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в лютому.

У цей же день, 5 березня, бойовики здійснили 5 обстрілів, поранивши одного бійця ЗСУ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 03 2018 06:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.