Ситуація в зоні АТО: штаб доповів про цілковите перемир’я

Обстрілів українських позицій з боку бойовиків зафіксовано не було

Встановлене з опівночі 5 березня перемир’я, про що домовилася Тристороння контактна група, минулої доби дотримувалося у повній мірі.

Обстрілів українських позицій з боку бойовиків зафіксовано не було, повідомляє прес-центр АТО.

Ситуація по всій лінії розмежування сторін контролюється підрозділами сил АТО.

Українські військовослужбовці суворо дотримуються умов повного припинення вогню.

Нагадаємо, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі заявила про необхідність перемир'я з 5 березня через збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в лютому.

У цей же день, 5 березня, бойовики здійснили 5 обстрілів, поранивши одного бійця ЗСУ.