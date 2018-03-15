ПОЛІТИКА НОВИНИВстановлене з опівночі 5 березня перемир’я, про що домовилася Тристороння контактна група, минулої доби дотримувалося у повній мірі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ситуація в зоні АТО: штаб доповів про цілковите перемир’я
Обстрілів українських позицій з боку бойовиків зафіксовано не було
Фото: rbc.ua
Обстрілів українських позицій з боку бойовиків зафіксовано не було, повідомляє прес-центр АТО.
Ситуація по всій лінії розмежування сторін контролюється підрозділами сил АТО.
Українські військовослужбовці суворо дотримуються умов повного припинення вогню.
Нагадаємо, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі заявила про необхідність перемир'я з 5 березня через збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в лютому.
У цей же день, 5 березня, бойовики здійснили 5 обстрілів, поранивши одного бійця ЗСУ.
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