Ситуація в зоні АТО загостилася, бойовики били 32 рази

В результаті один військовий ЗСУ був поранений

Ситуація в районі проведення АТО загострюється, за добу бойовики 32 рази відкривали вогонь по українських позиціях.

Епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок. З мінометів калібру 120-мм і озброєння БМП бойовики обстрілювали сили АТО в Новогригорівці.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

По ЗСУ в Чермалику терористи били з 82-мм мінометів, а в районі Мар'їнки застосували великокаліберні кулемети.

По морських піхотинцях під Водяним сепаратисти били з озброєння БМП, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. З гранатометів різних систем і стрілецької зброї бойовики обстрілювали українських військових поблизу Широкиного, Талаківки і Павлопіля. В районі Талаківки і Водяного активізувалися снайпери.

На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів і кулеметів великого калібру терористи били по українських позиціях біля Авдіївки. З протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вони вели вогонь по опорних пунктах сил АТО в районі шахти "Бутівка". З кулеметів великого калібру і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по українським силам в Кам'янці.

На Луганському напрямку по позиціях ЗСУ поблизу Катеринівки сепаратисти застосували міномети калібру 82-мм і автоматичні гранатомети. З протитанкових гранатометів вони вели вогонь по опорних пунктах в районі Новоалександрівки.

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