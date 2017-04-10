Ситуація з Саакашвілі не впливає на зовнішню політику України - Клімкін

Він також торкнувся питання про ситуацію з громадянством Саакашвілі

Ситуація навколо Міхеіла Саакашвілі не впливає на зовнішню політику України.

"Питання Саакашвілі для зовнішньої політики України не створює проблем. Іноді мої колеги в ЄС, особливо ті хто знають Саакашвілі, запитують про його ролі у внутрішній політиці. Але всі вони чітко підкреслюють, що це питання - внутрішнья справа України", - заявив журналістам у Баку глава українського МЗС Павло Клімкін, інформує Інтерфакс-Азербайджан.

Він також торкнувся питання про ситуацію з громадянством Саакашвілі.

"Зараз відповідне прохання Міхеіла Саакашвілі має розглядати український суд. Для мене буде некоректно коментувати це питання до його розгляду судом. Почекаємо юридичного рішення", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Мостиський райсуд Львівської області визнав винним у незаконному перетині державного кордону лідера партії "Рух нових сил", екс-главу Одеської обладміністрації, екс-президента Грузії Михеіла Саакашвілі і оштрафував його на 3400 грн.

Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.