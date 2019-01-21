Ситуація зі свободою слова в Україні не покращилася, - Human Rights Watch
"Український уряд продовжує обмеження свободи вираження думок, свободи інформації та свободи ЗМІ, намагаючись виправдатися тим, що потрібно протистояти російській військовій агресії на сході України і антиукраїнській пропаганді", - йдеться в щорічному звіті організації.
За даними організації, порушення свободи ЗМІ зафіксовано у 23 регіонах України, і у вигляді погроз та залякування, і обмеження журналістської доступу до інформації. Зазначають, що не скасовано прийнятих у 2017 році змін до Закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.
Організація відзначила також заборону Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ) на доступ до даних мобільних переговорів журналістки Наталії Седлецької і засуджує відсутність ефективного розслідування численних нападів на антикорупційних та інших громадських активістів.
У звіті за 2017 рік Human Rights Watch вітала зроблені Україною кроки на забезпечення захисту і безпеки ЛГБТ-спільноти.
Додамо, Україна зайняла 118 місце з 162, піднявшись на 16 пунктів в рейтингу свободи людини.
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