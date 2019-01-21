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Ситуація зі свободою слова в Україні не покращилася, - Human Rights Watch

"Обмеження свободи думки виправдовують необхідністю протистояти російській військовій агресії"
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch відзначає продовження обмеження владою свободи вираження думок, свободи інформації та засобів масової інформації в Україні 2018 року.
Ситуація зі свободою слова в Україні не покращилася, - Human Rights Watch Фото: kertiz.homegate.ru

"Український уряд продовжує обмеження свободи вираження думок, свободи інформації та свободи ЗМІ, намагаючись виправдатися тим, що потрібно протистояти російській військовій агресії на сході України і антиукраїнській пропаганді", - йдеться в щорічному звіті організації.

За даними організації, порушення свободи ЗМІ зафіксовано у 23 регіонах України, і у вигляді погроз та залякування, і обмеження журналістської доступу до інформації. Зазначають, що не скасовано прийнятих у 2017 році змін до Закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Організація відзначила також заборону Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ) на доступ до даних мобільних переговорів журналістки Наталії Седлецької і засуджує відсутність ефективного розслідування численних нападів на антикорупційних та інших громадських активістів.

У звіті за 2017 рік Human Rights Watch вітала зроблені Україною кроки на забезпечення захисту і безпеки ЛГБТ-спільноти.

Додамо, Україна зайняла 118 місце з 162, піднявшись на 16 пунктів в рейтингу свободи людини.

 

 

 
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21 01 2019 13:39
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