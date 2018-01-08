Ситуацію із забезпеченням газом київських ТЕЦ стабілізовано

КМДА закупила газ в одного з приватних постачальників, які працюють на українському ринку

Ситуацію із забезпеченням газом київських об'єктів теплогенерації наразі стабілізовано.

"КМДА закупила необхідні обсяги газу в одного з багатьох приватних постачальників, які працюють на ринку України. Очікується, що ці обсяги дадуть змогу забезпечити безперебійну роботу об’єктів теплогенерації тимчасово, до того, як буде врегульовано питання щодо правонаступництва за накопиченими боргами за пільговий газ, пов’язаними з цими об’єктами", - , повідомляє департамент корпоративних комунікацій Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з посиланням на результати зустрічі в адміністрації президента за участю голови правління Андрія Коболєва та голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, інформує Інтерфакс-Україна.

Крім того, за дорученням президента України, цього тижня Кабінет Міністрів України розробив і запропонував довгострокове рішення, яке дасть змогу відновити постачання газу київським об’єктам теплогенерації на пільгових умовах без порушення вимог законодавства. Йдеться про укладення мирової угоди між сторонами в суді.

"Нафтогаз" вітає готовність Київської міської державної адміністрації виконати вимогу закону "Про теплопостачання" щодо визнання боргів, накопичених через несвоєчасну оплату поставленого тепла частиною споживачів. Компанія підтверджує свою готовність негайно надати газ для роботи теплогенераційних підприємств Києва на законних підставах", - заявили в компанії.

Як повідомлялося, Київ завершує прийом теплових мереж від "Київенерго", яке використовувало їх із 2001 року. Фінальний етап передачі відбудеться 1 серпня - КП "Київтеплоенерго" прийме ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювальний завод "Енергія".

"Нафтогаз України" не підписує договір із "Київтеплоенерго" у зв'язку з відмовою КМДА приймати на КП "Київтеплоенерго" борги, раніше сформовані "Київенерго" перед НАК. У "Нафтогазі" наголошують, що така позиція КМДА суперечить ст. 22 закону "Про теплопостачання".

1 серпня КМДА повідомила, що влада Києва звернулася до уряду для вирішення проблеми з небажанням НАК "Нафтогаз України" підписувати угоду про постачання столиці газу, що може спричинити загрозу регіонального рівня. Мер зазначив, що жителі Києва залишаються заручниками позиції "Нафтогазу", але місто готове до різних можливих сценаріїв розвитку подій.

Нагадаємо, близько семи тисяч будинків у Києві залишаються без гарячого водопостачання через суперечки за боргами за газ між "Нафтогазом" і "Київтеплоенерго", які залишилися з часів "Київенерго".

"Київтеплоенерго" не планує зупиняти ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, незважаючи на відсутність контракту з "Нафтогазом" на постачання газу. Це питання винесено на рівень центральної влади.