Сюмар: Розгляд законопроектів щодо Донбасу зривають на догоду Росії та заради політичних амбіцій, - ВІДЕО

Вікторія Сюмар також заявила, що поведінку представників "Самопомочі" та "Свободи", які заблокували президію та влаштували бійку з народними депутатами, не можна виправдати

Зрив роботи парламенту під час розгляду законопроекту щодо реінтеграції Донбасу пов'язаний із політичними амбіціями окремих політичних сил та відвертим небажанням Росії аби Україна могла організувати ефективний захист і звільнення окупованих територій.

"Були домовленості, що будь-які згадки про Мінські угоди будуть вилучені. Відповідна рекомендація була у профільного комітету (національної безпеки та оборони, - Ред.) Пашинського. Не було жодних шансів узаконити сьогодні у будь-який спосіб Мінські угоди в українському законодавстві. Замість цього відбувається зрив критично важливого законопроекту", - заявила заступник голови фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар.

"Якщо ми згадаємо, що говорила Росія про цей законопроект, то росіяни говорили фактично, що цей законопроект рівняється оголошенню війни Росії, бо він передбачає можливість введення воєнного стану на Сході країни і ефективний захист та звільнення цих територій. І ви бачите, хто сьогодні зриває у залі парламенту прийняття цього важливого законопроекту", - зауважила народний депутат.

"Єдине, з цим я можу пов'язати всі ці речі - це бажаня відкрити якось старт виборчої кампанії, почати на радикальних гаслах свої виборчі тури", - зазначила Сюмар.

Представник "Народного фронту" не виключає, що це свідоме розбурхування політичної ситуації напередодні 14 жовтня та акцій, анонсованих Саакашвілі.

"Все це плани повної дестабілізації країни. Хто в цьому зацікавлений? В них Росія зацікавлена. Чому вона хоче з себе зняти санкції? У разі неголосування за другий законопроект, який мав дуже чіткі обмеження, із Росії санкції можуть зняти фактично. І мені дуже прикро, що накручування вандалізму і радикалізму відбувається саме в цей день, коли зруйнували пам'ятник Небесній Сотні, коли зруйнували деякі речі і на вулиці Шовковичній. Мені дуже прикро, що цей вандалізм став трендом, і це не прикрашає Україну як в очах наших закордонних партнерів, так і в очах українців", - підсумувала народний депутат.

Нагадаємо, що президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу зареєстрували у Верховній Раді 4 жовтня. Закон визнає підконтрольні "ДНР" і "ЛНР" території окупованими, закріплює прірорітетность Мінських домовленостей і перейменовує АТО, схвалення комітету отримав.

Відразу після цього з'явився і альтернативний законопроект, який ініціювала група депутатів на чолі з віце-спікером Оксаною Сироїд і іншими представниками парламентської фракції "Самопомочі".

Сьогодні вранці комітет з нацбезпеки розглянув обидва документи і рекомендував парламенту підтримати президентський варіант за основу.

Україна прийняла закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей восени 2014 року, але внесла в нього зміни навесні 2015 року, які так не дозволили йому почати діяти, - законом передбачено, що положення про особливий статус вступлять в силу після проведення в ОРДЛО демократичних виборів. При цьому термін дії закону обмежений трьома роками.