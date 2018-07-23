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Табір "Вікторія" в Одесі перевіряють міжнародні експерти

Експерти отримають доступ до матеріалів кримінальних проваджень та безпосередньо до об’єктів дитячого табору
Табір "Вікторія" в Одесі, де внаслідок пожежі загинули троє дітей, перевіряють міжнародні експерти.
Табір "Вікторія" в Одесі перевіряють міжнародні експерти Фото: kp.ua

"Група з міжнародних фахівців розпочала незалежну пожежно-технічну та будівельну експертизу табору "Вікторія", – зазначають журналісти "Слідство.Інфо", які наразі перебувають в Одесі.

За їхньою інформацією, експерти розпочали просіювати згорілі уламки будівлі на місці згарища, а також вилучають зразки деревини з аналогічних сусідніх будівель. Їх будуть перевіряти на стан протипожежної обробки.

Також експерти отримають доступ до матеріалів кримінальних проваджень та безпосередньо до об’єктів дитячого табору.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017 року в Одесі сталася пожежа у дитячому таборі "Вікторія". Вогонь повністю знищив один з двоповерхових дерев'яних будинків, де перебувало 42 дітей, загинули троє з них – віком від 8 до 12 років.

iPress.ua писав, що родини 37 дітей, що перебували в оздоровчому таборі "Вікторія" під час пожежі 15 вересня 2017 року, вимагають від Одеської міськради відшкодування моральних збитків на загальну суму 3,9 мільйона гривень.

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23 07 2018 19:56
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