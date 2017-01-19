Табори "Ісламської держави" у Лівії зазнали атаки від США

Місія полягає у швидкій військовій операції проти ісламістів

Американські бомбардувальники B-2 атакували табори бойовиків "Ісламської держави" протягом ночі на 19 січня.

Відповідно до наказу чинного президента США Барака Обами, який був відданий кілька днів тому, місія полягає у швидкій військовій операції проти ісламістів, - повідомляє CNN.

Розвідувальна авіація протягом кількох тижнів вела спостереження перед тим, як бойові літаки з Сірта вилетіли до віддалених пустельних районів, в яких були помічені бойовики.

Важкі бомбардувальники B-2 планували уразити 4 табори, але деякі з мішеней виявилися пустими, оскільки бойовики встигли перейти в інше місце.

Також зазначається, що в операції приймали участь сили Військово-морського флоту США, озброєні ракетами "Томагавк".

Ухвалення операції президентом в останні дні його каденції мала на меті підкреслити складність виявлення бойовиків "Ісламської держави" у ряді країн світу.

Обама все більше покладався на озброєні безпілотні літальні апарати, бомбардувальники і сили спеціального призначення на землі, які вирушали в атаку в останню чергу у бойових діях в Сирії та Іраку.

Раніше очолювана США коаліція повідомила про ліквідацію в місті Ракка (на півночі Сирії) одного з лідерів ІДІЛ Махмуда Аль-Ісаві, який відповідав за пропаганду і розвідку.