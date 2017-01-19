Табори "Ісламської держави" у Лівії зазнали атаки від США
Відповідно до наказу чинного президента США Барака Обами, який був відданий кілька днів тому, місія полягає у швидкій військовій операції проти ісламістів, - повідомляє CNN.
Розвідувальна авіація протягом кількох тижнів вела спостереження перед тим, як бойові літаки з Сірта вилетіли до віддалених пустельних районів, в яких були помічені бойовики.
Важкі бомбардувальники B-2 планували уразити 4 табори, але деякі з мішеней виявилися пустими, оскільки бойовики встигли перейти в інше місце.
Також зазначається, що в операції приймали участь сили Військово-морського флоту США, озброєні ракетами "Томагавк".
Ухвалення операції президентом в останні дні його каденції мала на меті підкреслити складність виявлення бойовиків "Ісламської держави" у ряді країн світу.
Обама все більше покладався на озброєні безпілотні літальні апарати, бомбардувальники і сили спеціального призначення на землі, які вирушали в атаку в останню чергу у бойових діях в Сирії та Іраку.
Раніше очолювана США коаліція повідомила про ліквідацію в місті Ракка (на півночі Сирії) одного з лідерів ІДІЛ Махмуда Аль-Ісаві, який відповідав за пропаганду і розвідку.
За даними Пентагону, убитий терорист розподіляв фінанси між лідерами ІДІЛ, а також відповідав за пропаганду.
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