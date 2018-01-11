Таємниця Ватикану: знайдені у посольстві кістки належать жінці

Початкове дослідження кісток, знайдених у посольстві Ватикану в Римі, свідчить про те, що вони належать жінці.

Ця інформація підсилює розмови про те, що знахідка може вирішити таємницю зникнення двох 15-річних дівчат, які зникли в Римі в 1983 році. Одна з дівчат, Емануела Орланді, була громадянкою Ватикану, повідомляє ВВС.

Вивчивши тазову кістку на місці знахідки, дослідники дійшли висновку, що вона належить жінці. Тепер вони намагатимуться вилучити ДНК із зубів і черепів, щоб порівняти їх із ДНК зниклих дівчат. Результати очікуються протягом 10 днів.

Будівельники в понеділок під час ремонту у посольстві знайшли майже цілий скелет, а також інші кістки. "Ми копали і знімали підлогу, потім ми побачили кістки і відразу ж підняли тривогу", - розповів один із працівників.

Ватиканські жандарми швидко передали інформацію Святому Престолу, який повідомив про знахідку владу Рима.

Італійська влада розпочала розслідування, щоб з'ясувати, чи належать знайдені кістки Емануелі Орланді або Мірелі Грегорі.

Зникнення Орланді та Грегорі ніколи не були формально пов'язані. Зникнення Орланді було більш гучною справою через зв'язок із Ватиканом. Вона зникла після того, як залишила квартиру своєї родини у Ватикані, щоб піти на уроки музики в Римі.

Протягом багатьох років її справа була пов'язана з численними версіями, починаючи від спроби вбити Папу Іоанна Павла II до фінансового скандалу банку Ватикану та кримінального злочину в Римі.