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Таїланд надав громадянство трьом урятованим із затопленої печери дітям

Громадянином країни став також їхній тренер
Влада Таїланду надала громадянство країни трьом хлопчикам і їхньому тренеру, врятованим із затопленої печери.
Таїланд надав громадянство трьом урятованим із затопленої печери дітям Фото: EPA

Після рятувальної операції, завдяки якій вдалося врятувати 12 дітей і тренера, стало відомо, що четверо з них не мають громадянства. Вони є представниками нацменшин і кочових племен з південно-східної Азії, які не мають громадянства, повідомляє BBC.


Фото: EPA

Після того як про це стало відомо суспільству, владу Таїланду закликали негайно надати громадянство врятованим дітям.

Нагадаємо, 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера. 6 липня стало відомо, що в Таїланді загинув колишній військовий водолаз, який брав участь в операції з порятунку дітей, які опинилися у затопленій печері Тхам Луанг Нанг Нон. Рятувальна операція в Таїланді почалася вранці 8 липня. 10 липня з печери евакуювали всіх 12 підлітків і тренера команди.

 
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10 08 2018 09:44
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