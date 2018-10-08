Таїланд надав громадянство трьом урятованим із затопленої печери дітям

Влада Таїланду надала громадянство країни трьом хлопчикам і їхньому тренеру, врятованим із затопленої печери.

Після рятувальної операції, завдяки якій вдалося врятувати 12 дітей і тренера, стало відомо, що четверо з них не мають громадянства. Вони є представниками нацменшин і кочових племен з південно-східної Азії, які не мають громадянства, повідомляє BBC.



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Після того як про це стало відомо суспільству, владу Таїланду закликали негайно надати громадянство врятованим дітям.