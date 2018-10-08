Таїланд надав громадянство трьом урятованим із затопленої печери дітям
Після рятувальної операції, завдяки якій вдалося врятувати 12 дітей і тренера, стало відомо, що четверо з них не мають громадянства. Вони є представниками нацменшин і кочових племен з південно-східної Азії, які не мають громадянства, повідомляє BBC.
Фото: EPA
Після того як про це стало відомо суспільству, владу Таїланду закликали негайно надати громадянство врятованим дітям.
Нагадаємо, 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера. 6 липня стало відомо, що в Таїланді загинув колишній військовий водолаз, який брав участь в операції з порятунку дітей, які опинилися у затопленій печері Тхам Луанг Нанг Нон. Рятувальна операція в Таїланді почалася вранці 8 липня. 10 липня з печери евакуювали всіх 12 підлітків і тренера команди.
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