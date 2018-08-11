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Таїланд скасував плату за візи для українців до 31 січня 2019 року

Вартість тайської візи - приблизно 1700 гривень за курсом НБУ
Уряд Таїланду тимчасово скасував консульський збір за оформлення тайської туристичної візи для українців з 1 грудня 2018 року до 31 січня 2019 року.
Таїланд скасував плату за візи для українців до 31 січня 2019 року Фото: turizmua.com.ua

"Згідно з прийнятим урядом Таїланду рішенням, громадяни України з 1 грудня 2018 року по 31 січня 2019 зможуть отримати туристичну візу по прибуттю терміном на 15 діб без справляння консульського збору, який в даний час складає 2000 тайських бат", - повідомляє прес-служба посольства України в Таїланді.

Відзначимо, що Президент України Петро Порошенко повідомляв про те, що Україна найближчим часом підпише угоду про безвізовий режим з Таїландом.

Нагадаємо, що поліція Таїланду затримала громадянина України, підозрюваного в розкраданні $600 тис. із банкоматів за допомогою спеціального обладнання для крадіжки даних банківських карток.

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08 11 2018 13:58
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