CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУряд Таїланду тимчасово скасував консульський збір за оформлення тайської туристичної візи для українців з 1 грудня 2018 року до 31 січня 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Таїланд скасував плату за візи для українців до 31 січня 2019 року
Вартість тайської візи - приблизно 1700 гривень за курсом НБУ
Фото: turizmua.com.ua
"Згідно з прийнятим урядом Таїланду рішенням, громадяни України з 1 грудня 2018 року по 31 січня 2019 зможуть отримати туристичну візу по прибуттю терміном на 15 діб без справляння консульського збору, який в даний час складає 2000 тайських бат", - повідомляє прес-служба посольства України в Таїланді.
Відзначимо, що Президент України Петро Порошенко повідомляв про те, що Україна найближчим часом підпише угоду про безвізовий режим з Таїландом.
Нагадаємо, що поліція Таїланду затримала громадянина України, підозрюваного в розкраданні $600 тис. із банкоматів за допомогою спеціального обладнання для крадіжки даних банківських карток.
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08 11 2018 13:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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