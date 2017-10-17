"Так працювати неможливо": Парубій зупинив засідання погоджувальної ради, - ВІДЕО
"Нема можливості виступати представникам. І я зараз призупиняю засідання погоджувальної ради у зв’язку з неможливістю його проводити. Отже, я прошу усіх о 12:00 на зустріч з міністром Уляною Супрун. О 13:00 я запрошую усіх до сесійної зали для продовження нашої роботи", - сказав Парубій, повідомляє "112 Україна".
Спікер парламенту закликав депутатів опівдні прийти на зустріч з в. о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун для обговорення медичної реформи.
До закриття засідання погоджувальної ради на нього прийшли деякі депутати, щоб озвучити вимоги протестувальників біля Верховної Ради - скасувати депутатську недоторканність, провести виборчу реформу і створити антикорупційний суд. Під час обговорення представники коаліції виступили проти зміни порядку денного ВР на сьогодні. Спікер парламенту Андрій Парубій зазначив, що питання депутатської недоторканності розглянуть під куполом 19 жовтня, а виборчу реформу - найближчим часом.
При цьому депутати, які озвучували вимоги протестувальників, почали скандувати "Виходьте до людей" і не давали висловитися іншим учасникам засідання погоджувальної ради ВР.
Раніше Андрій Парубій заявив, що дві з трьох вимог, які висувають сьогодні учасники мітингу за політичну реформу, парламент наразі не може розглянути, акт як одні законопроекти не розглядалися в комітеті, інші забраковані Венеціанською комісією.
Нагадаємо, 17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі планує зі своїми соратниками взяти участь у мітингу під Верховною Радою, також акції відбудуться у всіх обласних центрах.
На мітингу 17 жовтня будуть представники "Батьківщини", "Самопомочі", "Народного контролю", "Руху нових сил", "Справедливості", а також від "Свободи" і "Національного корпусу".
Під час акції основними вимогами демонстрантів буде заклик прийняти три закони: про Антикорупційний суд, скасування депутатської недоторканності, а також новий закон про вибори.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків