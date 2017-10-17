"Так працювати неможливо": Парубій зупинив засідання погоджувальної ради, - ВІДЕО

Депутати, які озвучували вимоги протестувальників, почали скандувати "Виходьте до людей" і не давали висловитися іншим учасникам засідання

Спікер парламенту Андрій Парубій призупинив засідання погоджувальної ради ВР.

"Нема можливості виступати представникам. І я зараз призупиняю засідання погоджувальної ради у зв’язку з неможливістю його проводити. Отже, я прошу усіх о 12:00 на зустріч з міністром Уляною Супрун. О 13:00 я запрошую усіх до сесійної зали для продовження нашої роботи", - сказав Парубій, повідомляє "112 Україна".

Спікер парламенту закликав депутатів опівдні прийти на зустріч з в. о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун для обговорення медичної реформи.

До закриття засідання погоджувальної ради на нього прийшли деякі депутати, щоб озвучити вимоги протестувальників біля Верховної Ради - скасувати депутатську недоторканність, провести виборчу реформу і створити антикорупційний суд. Під час обговорення представники коаліції виступили проти зміни порядку денного ВР на сьогодні. Спікер парламенту Андрій Парубій зазначив, що питання депутатської недоторканності розглянуть під куполом 19 жовтня, а виборчу реформу - найближчим часом.

При цьому депутати, які озвучували вимоги протестувальників, почали скандувати "Виходьте до людей" і не давали висловитися іншим учасникам засідання погоджувальної ради ВР.

Раніше Андрій Парубій заявив, що дві з трьох вимог, які висувають сьогодні учасники мітингу за політичну реформу, парламент наразі не може розглянути, акт як одні законопроекти не розглядалися в комітеті, інші забраковані Венеціанською комісією.

Нагадаємо, 17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі планує зі своїми соратниками взяти участь у мітингу під Верховною Радою, також акції відбудуться у всіх обласних центрах.

На мітингу 17 жовтня будуть представники "Батьківщини", "Самопомочі", "Народного контролю", "Руху нових сил", "Справедливості", а також від "Свободи" і "Національного корпусу".

Під час акції основними вимогами демонстрантів буде заклик прийняти три закони: про Антикорупційний суд, скасування депутатської недоторканності, а також новий закон про вибори.