ПОЛІТИКА НОВИНИУ так званій "ДНР" заявляють про наміри запустити автобусний рейс до невизнаної Республіки Абхазія за маршрутом Донецьк – Сухум.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Так звана "ДНР" хоче запустити автобусний рейс до невизнаної Абхазії
Сепаратисти підписали між собою "угоду"
Фото: tass.ru
Представники бойовиків "ДНР" здійснили незаконний візит до Абхазії та підписали так звану "угоду про співпрацю та спільну діяльність в сфері організації автомобільних пасажирських перевезень", заявляють у так званому "міністерстві транспорту ДНР".
Пропозиція про запровадження регулярного автобусного маршруту була висунута в рамках цієї "угоди".
Нагадаємо, що восени 2016 року Чечня підписала "договір" про співпрацю у сфері туризму із так званим міністерством молоді, спорту і туризму "ДНР".
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