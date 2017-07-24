Так звана "ДНР" хоче запустити автобусний рейс до невизнаної Абхазії

Сепаратисти підписали між собою "угоду"

У так званій "ДНР" заявляють про наміри запустити автобусний рейс до невизнаної Республіки Абхазія за маршрутом Донецьк – Сухум.

Представники бойовиків "ДНР" здійснили незаконний візит до Абхазії та підписали так звану "угоду про співпрацю та спільну діяльність в сфері організації автомобільних пасажирських перевезень", заявляють у так званому "міністерстві транспорту ДНР".

Пропозиція про запровадження регулярного автобусного маршруту була висунута в рамках цієї "угоди".

Нагадаємо, що восени 2016 року Чечня підписала "договір" про співпрацю у сфері туризму із так званим міністерством молоді, спорту і туризму "ДНР".