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Так звана "ДНР" хоче запустити автобусний рейс до невизнаної Абхазії

Сепаратисти підписали між собою "угоду"
У так званій "ДНР" заявляють про наміри запустити автобусний рейс до невизнаної Республіки Абхазія за маршрутом Донецьк – Сухум.
Так звана "ДНР" хоче запустити автобусний рейс до невизнаної Абхазії Фото: tass.ru

Представники бойовиків "ДНР" здійснили незаконний візит до Абхазії та підписали так звану "угоду про співпрацю та спільну діяльність в сфері організації автомобільних пасажирських перевезень", заявляють у так званому "міністерстві транспорту ДНР".

Пропозиція про запровадження регулярного автобусного маршруту була висунута в рамках цієї "угоди".

Нагадаємо, що восени 2016 року Чечня підписала "договір" про співпрацю у сфері туризму із так званим міністерством молоді, спорту і туризму "ДНР".

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