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Так звані "вибори" в ОРДЛО суперечать "духу і букві" Мінська, - ЄС

Представниця Єврокомісії нагадала, що ЄС повністю підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України
Європейський Союз наполягає, що заплановані на 11 листопада так звані "вибори" в ОРДЛО суперечать мінським угодам.
Так звані "вибори" в ОРДЛО суперечать "духу і букві" Мінська, - ЄС Фото: google.com

Про це у середу на брифінгу в Брюсселі повідомила речниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Майя Косьянчич, повідомляє "Європейська правда".

Косьянчич нагадала, що у вересні Євросоюз оприлюднив заяву, яка дуже чітко відображає позицію ЄС щодо проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Східної України.

"Реалізація мінських угод усіма сторонами відіграє ключову роль в досягненні мирного вирішення конфлікту на Сході України. І в цьому контексті так звані "вибори", які будуть проведені 11 листопада в так званих Донецькій і Луганській народних республіках, суперечить духу і букві мінських угод, які містять конкретні положення щодо організації місцевих виборів у регіоні", - сказала Косьянчич.

Представниця Єврокомісії нагадала, що ЄС повністю підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, та закликала Росію уплинути на сепаратистів для збереження реалізації мінських угод.

"Необхідно уникати усіх кроків, які перешкоджатимуть реалізації мінських домовленостей. Ми очікуємо, що Росія повністю використає свій вплив на сепаратистів у цьому питанні", - сказала вона.

Нагадаємо, що Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії запросити на засідання представників так званих "ДНР" та "ЛНР".

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31 10 2018 15:39
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