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"Таке враження, що я вмер", - Парасюк образився на ЗМІ

"Цікаво як би ви поводились, коли здоровий бугай піднімає на твою сестру руку або наводить на твого 53-річного батька автомат. І якщо розглядати в загальному цю тему, то правоохоронці перші спровокували конфлікт"
Нардеп Володимир Парасюк образився на журналістів за те, що не беруть у нього коментарі з приводу інциденту із поліцією.
"Таке враження, що я вмер", - Парасюк образився на ЗМІ Фото: rian.com.ua

"По всіх ЗМІ обговорюють те, що я "побив" 7 поліцейських і що будуть знімати з мене недоторканість! Ну, по-перше: знімайте на здоров'я! По-друге: цікаво як би ви поводились, коли здоровий бугай піднімає на твою сестру руку або наводить на твого 53-річного батька автомат. І якщо розглядати в загальному цю тему, то правоохоронці перші спровокували конфлікт", - написав Парасюк у Facebook.

"Але що найбільше дивує. Таке відчуття, що я вмер, але сам про це ще не знаю. Якщо вже обговорюються мої вчинки, то можна до мене позвонити за коментарем! Бо виходить якось дивно. Парасюк то зробив, Парасюк сьо зробив, а запитати Парасюка, як було насправді, бо він там був, то ніхто не має бажання", - додав він.

Нагадаємо, що на блокпосту біля Слов'янська у вівторок ввечері стався конфлікт через відмову групи озброєних осіб проходити перевірку. Один з них - народний депутат Володимир Парасюк затіяв бійку, намагаючись вирвати зброю у поліцейських.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом травмування сімох поліцейських на блокпосту поблизу Слов'янська.

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16 03 2017 16:11
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