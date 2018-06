Такого українська сцена ще не бачила: легендарні Gorillaz і Massive Attack виступлять на UPark у Києві

Ще молодий, але вже відомий UPark Festival з потужною заявленою програмою повертається після року перерви! У 2016-му фестиваль дебютував з рекордною кількістю меломанів, якого аншлагу очікувати цього року з хедлайнерами Gorillaz і Massive Attack та обіцяним високотехнологічним шоу нового для України рівня – можна тільки уявити. Розбираємося, що особливого в лайн-апі фестивалю та чому не варто пропускати UPark-2018.

Коли: 25-26 липня

Де: Київ, стадіон "Динамо" ім. В.Лобановського

Легендарні Gorillaz вперше на українській сцені

Оголошення першого хедлайнера – британців Gorillaz – було прямим влучанням організаторів у сердечка меломанів. На київській сцені окрім хітів Feel Good Inc., Clint Eastwood, Stylo та Rock The House гурт виконає треки зі свіжого альбому Humanz та абсолютно нового The Now Now.

Виступ британців з притаманним їм вражаючим високотехнологічним шоу триватиме дві години. Для цього легендарний бенд привезе з собою до Києва тонни додаткового сценічного світла. Тож 25 липня маєте можливість на власні очі переконатися, що неспроста за версією Книги рекордів Гіннеса Gorillaz стали "Найуспішнішим віртуальним проектом" в історії музики.

Знамените шоу з візуальними ефектами від Massive Attack

Теж британці і теж вперше в Україні. Засновники музичного напрямку тріп-хоп стануть хедлайнерами другого дня UPark Festival-2018. У професійному бекграунді Massive Attack спільні треки з Tricky (Blue Lines), Мадонною (I Want You), Девідом Боуї (Natureboy), Шинейд О’Коннор (100th Window), Bjоrk (New World), Young Fathers (Take It There).

Електронний стиль музики групи представлений сумішшю джазу, хіп-хопу, року, реггі та соулу. Увесь цей аудіовізуальний коктейль меломани зможуть зацінити вже 26 липня на сцені UPark.

Лайв від основоположника даунтемпо Bonobo

Знаменитий продюсер, діджей та музикант. За свою музичну кар'єру Bonobo видав шість студійних альбомів, останній з яких Migration (реліз 13 січня 2017 року) був номінований на премію Grammy одразу в двох номінаціях – "Кращий танцювальний запис" і "Кращий танцювальний альбом". У Києві музикант виступить разом з вокалістом, клавішником, гітаристом, саксофоністом, перкусіоністом і струнної секцією.

На сцені UPark – 26 липня.

Знамените Way Down We Go від Kaleo (і не тільки)

Один з найпомітніших квартетів останніх років. Якщо назва гурту вам нічого не каже, то ось вам стовідсоткова наживка: Way Down We Go – так звучить фраза, що моментально відкриває серця меломанів всього світу. До речі, ця композиція була записана наживо у жерлі вулкану. Це так звана "фішка" гурту.

Музичні хіти Kaleo можна почути в ефірі кращих радіостанцій Європи і США, а також в найзнаменитіших телесеріалах: "Форс-мажори", "Помаранчевий – хіт сезону", "Анатомія пристрасті", "Вініл", "Щоденники вампіра" та інші.

Kaleo потрапили в список "музикантів, за якими обов'язково потрібно стежити" за версією журналу Rolling Stone і зібрали понад 114 мільйонів переглядів відео на Youtube!

Тож меломати зможуть стежити вже 25 липня у Києві!

Проект-відкриття 2017-го – YUKO

Поєднуючи українські традиції та сучасний сінті, вони грають те, що прийнято називати фолктроніка. На рахунку проекту: EP Shchebetuha (2017) і повноформатний альбом Ditch (2017), реліз якого відбувся на лейблі Masterskaya. Живі виступи YUKO – танцювальний екскурс в українські традиції.

На сцені UPark – 25 липня.

Молода зірка Швеції Tove Lo

Одна з головних молодих зірок Швеції, чиє фото зустрічає гостей в міжнародному аеропорту Стокгольма, нарівні з портретами АВВА, Avicii та іншими видатними музикантами. За спиною Tove Lo три студійні альбоми, спільні тури з Кетті Перрі, Тейлор Свіфт і Maroon 5, саундтрек до фільму "Голодні ігри", а також спільний трек з Сoldplay – Fun.

Tove Lo на UPark Festival 25 липня.

Завжди очікувана Onuka

Одним з українських представників фестивалю стане Onuka. Українська електро-фолк-група, створена в 2013 році. Перший сингл гурту – пісню Look – представили в жовтні 2013 року. У травні 2014 року було випущено міні-альбом Look, на початку 2016-го – Vidlik, тематика якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою і її впливом. Другий міні-альбом став першим релізом нового однойменного лейблу, заснованого в січні 2016 року.

ONUKA в першій половині 2018-го презентувала альбом MOZAЇKA і міський арт-проект в його підтримку.

На сцені UPark – 26 липня.

Найобговорюваніший хіп-хоп бенд Англії Young Fathers

Володарі престижної музичної британської премії Mercury Prize за свій дебютний альбом Dead. Другий диск групи був високо оцінений критиками: The Guardian і The Independent поставили йому по п'ять зірок з п'яти.

Переконатися в цьому меломани зможуть вже 26 липня на стадіоні "Динамо" у Києві.

Встигни придбати квитки на одну з найочікуваніших подій літа – UPark Festival 2018.