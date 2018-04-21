Націоналісти влаштували облаву на водіїв "Яндекс.Таксі"

"Якщо у когось не вистачає розуму не працювати на окупанта, то ми зробимо умови його роботи дуже некомфортними"

У четвер, 19 квітня, активісти ультраправих організацій "Традиції і порядок" та С14 провели власний рейд – шукали водіїв забороненого російського сервісу "Яндекс.Таксі".

За словами координатор С14 Сергія Мазура, вони "затримали порушників" і "передали поліції за статтями 109, 111 та 114 ККУ". Ідеться відповідно про "дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади", "державну зраду" та "шпигунство".

"Якщо у когось не вистачає розуму не працювати на окупанта, то ми зробимо умови його роботи дуже некомфортними", – написав Мазур у Facebook.

Націоналісти викликали водіїв таксі за допомогою проксі-сервісів. Наразі "Яндекс.Таксі" не працює без додаткових засобів. Сервери цієї компанії заблоковані з 2017 року.

Нагадаємо, що в 2017 році Україна продовжила санкції щодо Росії. У рамках розширення санкцій на території України заблоковали російські соціальні мережі "ВКонтакте" та "Однокласники", а також сервіси "Яндекса" і Mail.Ru Group. Усього під санкції потрапили понад 1200 фізичних осіб та майже 500 російських компаній. Продовження санкцій – відповідь на анексію Криму та збройну підтримку сепаратистів на Донбасі.