Таксі врізалося в пішоходів у центрі Москви: постраждали восьмеро людей
Про це повідомляють у прес-службі департаменту охорони здоров'я російської столиці, пише Interfax.
"На місце події упродовж семи хвилин прибули бригади "швидкої допомоги". На поточний момент постраждалими вважаються вісім людей", – сказав співрозмовник агентства.
Він уточнив, що семеро з них перебувають у задовільному стані, одна жінка – у стані середнього ступеня тяжкості.
"Усіх постраждалих госпіталізують до медичних установ міста для проведення діагностики та надання медичної допомоги", – додали у прес-службі.
Про те, що внаслідок наїзду таксі на пішоходів на вулиці Іллінка в Москві постраждали дві громадянки Мексики, повідомили в посольстві цієї країни в Росії.
"Їх стан нормальний. Незначні травми", – сказав співрозмовник агентства.
Імовірного винуватця ДТП – водія таксі, громадянина Киргизії – затримали на місці події. Джерело агентства повідомляє, що він, імовірно, сів за кермо нетверезим.
Водночас джерело ТАСС в екстрених службах повідомляє, що внаслідок ДТП постраждав громадянин України.
"Два громадянина Мексики, один – України і дві громадянки Росії госпіталізовані в ДТП на вулиці Іллінка", – сказав співрозмовник агентства.
Фото: twitter.com/gucodd
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"