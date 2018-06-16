Таксі врізалося в пішоходів у центрі Москви: постраждали восьмеро людей

Серед постраждалих може бути громадянин України

У центрі Москви біля Гостиного двору таксі врізалося у натовп людей. Внаслідок аварії постраждали вісім людей.

Про це повідомляють у прес-службі департаменту охорони здоров'я російської столиці, пише Interfax.

"На місце події упродовж семи хвилин прибули бригади "швидкої допомоги". На поточний момент постраждалими вважаються вісім людей", – сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що семеро з них перебувають у задовільному стані, одна жінка – у стані середнього ступеня тяжкості.

"Усіх постраждалих госпіталізують до медичних установ міста для проведення діагностики та надання медичної допомоги", – додали у прес-службі.

Про те, що внаслідок наїзду таксі на пішоходів на вулиці Іллінка в Москві постраждали дві громадянки Мексики, повідомили в посольстві цієї країни в Росії.

"Їх стан нормальний. Незначні травми", – сказав співрозмовник агентства.

Імовірного винуватця ДТП – водія таксі, громадянина Киргизії – затримали на місці події. Джерело агентства повідомляє, що він, імовірно, сів за кермо нетверезим.

Водночас джерело ТАСС в екстрених службах повідомляє, що внаслідок ДТП постраждав громадянин України.

"Два громадянина Мексики, один – України і дві громадянки Росії госпіталізовані в ДТП на вулиці Іллінка", – сказав співрозмовник агентства.



Фото: twitter.com/gucodd