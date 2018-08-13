"Талібан" намагається захопити афганське місто Газні: 120 загиблих за чотири дні

Члени угруповання "Талібан" чотири дні ведуть бої з афганськими силами за контроль над містом Газні – столицею однойменної провінції на південний захід від Кабулу.

Міністр оборони Афганістану генерал Тарек Шах Бахремі повідомив, що бої, які розпочалися в п’ятницю, забрали життя близько 100 афганських поліцейських і солдатів і принаймні 20 мирних жителів, повідомляє The Associated Press.

Бахремі також повідомив, що близько 1000 військових були додатково відправлені в Газні, і вони допомогли запобігти захопленню міста талібами. Він також повідомив, що в боях були вбиті 194 членів "Талібану", у тому числі 12 лідерів групи. Підтвердження цієї інформації немає.

Бойовикам "Талібану" вдалося пройти оборону міста в кількох місцях і захопити декілька районів. Падіння Газні, де проживають 270 тисяч осіб, означало би важливу перемогу для "Талібану". Це також дозволить групі відрізати ключову магістраль, що зв'язує Кабул з південними провінціями - традиційним центром "Талібану".

Сполучені Штати направили військових радників для допомоги афганським силам.

Таліби зруйнували телекомунікаційну башту на околицях Газні, відключивши всі стаціонарні та стільникові телефонні лінії до міста, що ускладнює підтвердження деталей бойових дій.

Афганська влада наполягає на тому, що місто не потрапило під контроль талібів, а ключові державні посади та інші установи залишилися під контролем афганських сил.