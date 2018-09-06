Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Таліби вперше за 17 років оголосили тимчасове перемир'я з урядом Афганістану

Це перша їхня мирна пропозиція від 2001 року, коли вторгнення воєнних сил під егідою США в Афганістан привело до повалення режиму талібів
В Афганістані терористична організація Талібан оголосила триденне перемир’я, присвячене Ід-аль-Фітру, святу з нагоди закінчення священного для мусульман місяця Рамадан.
Таліби вперше за 17 років оголосили тимчасове перемир Фото: ru.hasarakutyun.am

Заява пролунала у відповідь на раніше оголошене афганським урядом припинення вогню, повідомляє CNN.

На час припинення вогню таліби дозволили сім'ям відвідати в'язнів та попросили регіональних лідерів групи пом'якшити деякі покарання ув'язнених. Водночас, таліби попередили, що перемир’я не поширюватиметься на іноземні сили, яких обіцяють і далі атакувати.

7 червня президент Афганістану Ашраф Гані заявив про тимчасове перемир'я між урядовими силами та терористичною організацією Талібан. Перемир’я, запропоноване Талібаном, діятиме 12-14 червня. США пообіцяли також дотримуватися перемир’я.

За інформацією Сполучених Штатів, уряд контролює близько 56% території, таліби - близько 11%.

Нагадаємо, що у травні в результаті нападу бойовиків "Талібану" на військові бази в західній афганській провінції Фарах загинули більше 30 поліцейських.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2018 19:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.