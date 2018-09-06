Таліби вперше за 17 років оголосили тимчасове перемир'я з урядом Афганістану

Це перша їхня мирна пропозиція від 2001 року, коли вторгнення воєнних сил під егідою США в Афганістан привело до повалення режиму талібів

В Афганістані терористична організація Талібан оголосила триденне перемир’я, присвячене Ід-аль-Фітру, святу з нагоди закінчення священного для мусульман місяця Рамадан.

Заява пролунала у відповідь на раніше оголошене афганським урядом припинення вогню, повідомляє CNN.

На час припинення вогню таліби дозволили сім'ям відвідати в'язнів та попросили регіональних лідерів групи пом'якшити деякі покарання ув'язнених. Водночас, таліби попередили, що перемир’я не поширюватиметься на іноземні сили, яких обіцяють і далі атакувати.

7 червня президент Афганістану Ашраф Гані заявив про тимчасове перемир'я між урядовими силами та терористичною організацією Талібан. Перемир’я, запропоноване Талібаном, діятиме 12-14 червня. США пообіцяли також дотримуватися перемир’я.

За інформацією Сполучених Штатів, уряд контролює близько 56% території, таліби - близько 11%.

Нагадаємо, що у травні в результаті нападу бойовиків "Талібану" на військові бази в західній афганській провінції Фарах загинули більше 30 поліцейських.