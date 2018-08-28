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Тамразов вніс 20 мільйонів застави

Захисник додав, що таке рішення суду представники Тамразова будуть оскаржувати в суді, як тільки отримають ухвалу суду в повному обсязі
Екс-заступник голови правління "Укргазвидобування" і власник видання Insider Олексій Тамразов вніс визначену судом заставу у 20 мільйонів гривень.
Тамразов вніс 20 мільйонів застави Олексій Тамразов. Фото: Радіо Свобода

"Заставу внесли", - заявив адвокат Микола Ореховський і додав, що таку значну суму Тамразову допомогли зібрати небайдужі друзі, інформує "Українська правда".

Нагадаємо, що Тамразова затримали 9 серпня. Його підозрюють у спробі дати хабар у розмірі $200 тис прокурору ГПУ Костянтину Кулику. 

У понеділок, 13 серпняОлексій Тамразов вийшов з ізолятора під заставуПечерський районний суд Києва відпустив екс-заступника голови правління "Укргазвидобування" і власника видання Insider Олексія Тамразова під заставу у 20 мільйонів гривень.

 
 
 
 
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28 08 2018 15:24
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