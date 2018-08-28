CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЕкс-заступник голови правління "Укргазвидобування" і власник видання Insider Олексій Тамразов вніс визначену судом заставу у 20 мільйонів гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тамразов вніс 20 мільйонів застави
Захисник додав, що таке рішення суду представники Тамразова будуть оскаржувати в суді, як тільки отримають ухвалу суду в повному обсязі
Олексій Тамразов. Фото: Радіо Свобода
"Заставу внесли", - заявив адвокат Микола Ореховський і додав, що таку значну суму Тамразову допомогли зібрати небайдужі друзі, інформує "Українська правда".
Нагадаємо, що Тамразова затримали 9 серпня. Його підозрюють у спробі дати хабар у розмірі $200 тис прокурору ГПУ Костянтину Кулику.
У понеділок, 13 серпня, Олексій Тамразов вийшов з ізолятора під заставу. Печерський районний суд Києва відпустив екс-заступника голови правління "Укргазвидобування" і власника видання Insider Олексія Тамразова під заставу у 20 мільйонів гривень.
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28 08 2018 15:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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