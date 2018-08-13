Тамразов вийшов під 3 млн застави

Екс-перший заступник голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексій Тамразов вийшов з ізолятора під заставу.

"Внесли (заставу, - ред.) друзі. Він уже вийшов", – уточнив його адвокат Микола Ореховський у коментарі "Українській правді".

За його словами, заставу внесли 13 серпня в повному визначеному судом розмірі – 3 мільйони. Тепер Тамразов має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.

Наразі браслет на нього ще не вдягли. Ореховський розповів, що апеляцію на рішення вже готують. Але наразі суд оголосив лише коротку ухвалу, без мотивувальної частини.

Адвокати наполягають, що Тамразова не мали право взяти під варту лише коротким рішенням, в якому відсутня аргументація суду. Тому перша апеляція буде стосуватись саме арешту, який, на думку захисту, був незаконним.

Після оголошення 14 серпня повного, вмотивованого рішення захист подасть ще одну апеляцію вже на нього та доводи суду.

Нагадаємо, що Тамразова затримали 9 серпня. Його підозрюють у спробі дати хабар у розмірі $200 тис прокурору ГПУ Костянтину Кулику.

Затриманий вважає, що його підставили.

Олексій Тамразов був першим заступником голови правління державної компанії "Укргазвидобування" з 2010-го по березень 2014 року. Він вважається бенефіціаром "Західної нафтогазової компанії" (ЗНГК), яка формально зареєстрована на його бізнес-партнера Сергія Чорного.

Тамразов також є власником ТОВ "Всеукраїнська медіа група", якому належить інтернет-видання "Інсайдер".