Танкер під російським прапором зайшов до порту Одеси
Про це повідомляє УНІАН.
Як заявила прес-секретарка Одеського загону Морської охорони Державної прикордонної служби України Наталія Гуменюк, танкер РФ зайшов під вантажні операції.
За її словами, це лінійне судно, що виконує роботу згідно з графіком, затвердженим, судновласником.
"Його екіпаж складається з 12 чоловік, це – законослухняні громадяни. Танкер двічі зазнавав огляду на території України – на Дунаї та в Одесі. Всі документи в порядку, екіпаж йде на співпрацю з владою", – сказала Гуменюк.
Прикордонники запевнили, що тримають на особливому контролі всі судна під російським прапором.
Зазначається, що вказаний танкер пройшов стандартну процедуру заходу в порт, і до судна претензій немає.
За інформацією джерела УНІАН в Одеському порту, "Граф" увійшов в гавань 30 квітня, був перешвартований до віддаленого причалу № 38. При цьому в диспетчерській службі порту відмовилися надати яку-небудь інформацію про це судно.
Нагадаємо, Служба безпеки України не впустила до України громадянина РФ, який їхав до Одеси для провокацій під час вшанування річниці трагічних подій 2 травня.
Російські спецслужби мають намір влаштувати провокації в Одеській області 2 та 9 травня.
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