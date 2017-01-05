Танкер під російським прапором зайшов до порту Одеси

Прикордонники запевнили, що тримають на особливому контролі всі судна під російським прапором

В Одеський морський торговий порт зайшов танкер "Граф" під російським прапором.

Про це повідомляє УНІАН.

Як заявила прес-секретарка Одеського загону Морської охорони Державної прикордонної служби України Наталія Гуменюк, танкер РФ зайшов під вантажні операції.

За її словами, це лінійне судно, що виконує роботу згідно з графіком, затвердженим, судновласником.

"Його екіпаж складається з 12 чоловік, це – законослухняні громадяни. Танкер двічі зазнавав огляду на території України – на Дунаї та в Одесі. Всі документи в порядку, екіпаж йде на співпрацю з владою", – сказала Гуменюк.

Прикордонники запевнили, що тримають на особливому контролі всі судна під російським прапором.

Зазначається, що вказаний танкер пройшов стандартну процедуру заходу в порт, і до судна претензій немає.

За інформацією джерела УНІАН в Одеському порту, "Граф" увійшов в гавань 30 квітня, був перешвартований до віддаленого причалу № 38. При цьому в диспетчерській службі порту відмовилися надати яку-небудь інформацію про це судно.

Нагадаємо, Служба безпеки України не впустила до України громадянина РФ, який їхав до Одеси для провокацій під час вшанування річниці трагічних подій 2 травня.

Російські спецслужби мають намір влаштувати провокації в Одеській області 2 та 9 травня.