Пожежа в Чорному морі: танкеру було заборонено заходити до порту Росії

Одному з суден, що спалахнули в Чорному морі, було заборонено зайти в порт на півдні Росії через санкції США.

Танкеру "MAESTRO", який загорівся в районі Керченської протоки, заборонили використовувати порт Темрюк на півдні Росії власники його єдиного газового терміналу "Мактрен-Нафта", де раніше танкер завантажував зріджений нафтовий газ російського і казахського походження для експорту на Близький Схід, повідомляє Reuters, посилаючись на два джерела.

Судна можуть вдатися до перекидання палива між суднами, якщо у них немає доступу до порту для перевантаження.

Російське міністерство транспорту повідомило, що два кораблі загорілися при перевантаженні газу у відкритому морі в штормових умовах.

Росія дозволяє заправку газу тільки в трьох місцях в регіоні - всі вони на суші в портах, - сказало джерело в міністерстві.

Російська компанія Мактрен-Нафта недоступна для коментарів.

Порт Темрюк не відповів на запит про коментар. Reuters не вдалося зв'язатися з власниками суден.

Судна, які загорілися в понеділок, мають ті ж назви, що і два газотранспортних танкера, Maestro і Venice, які були включені в консультативну записку про санкції США в минулому році через доставку палива в Сирію.

У казначейськый записці США, опублікованій в листопаді, повідомлялося, що будь-які угоди з цими або іншими суднами, які беруть участь в транспортуванні палива в Сирію, можуть призвести до санкцій.