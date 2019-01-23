Пожежа в Чорному морі: танкеру було заборонено заходити до порту Росії
Танкеру "MAESTRO", який загорівся в районі Керченської протоки, заборонили використовувати порт Темрюк на півдні Росії власники його єдиного газового терміналу "Мактрен-Нафта", де раніше танкер завантажував зріджений нафтовий газ російського і казахського походження для експорту на Близький Схід, повідомляє Reuters, посилаючись на два джерела.
Судна можуть вдатися до перекидання палива між суднами, якщо у них немає доступу до порту для перевантаження.
Російське міністерство транспорту повідомило, що два кораблі загорілися при перевантаженні газу у відкритому морі в штормових умовах.
Росія дозволяє заправку газу тільки в трьох місцях в регіоні - всі вони на суші в портах, - сказало джерело в міністерстві.
Російська компанія Мактрен-Нафта недоступна для коментарів.
Порт Темрюк не відповів на запит про коментар. Reuters не вдалося зв'язатися з власниками суден.
Судна, які загорілися в понеділок, мають ті ж назви, що і два газотранспортних танкера, Maestro і Venice, які були включені в консультативну записку про санкції США в минулому році через доставку палива в Сирію.
У казначейськый записці США, опублікованій в листопаді, повідомлялося, що будь-які угоди з цими або іншими суднами, які беруть участь в транспортуванні палива в Сирію, можуть призвести до санкцій.
Нагадаємо, що 21 січня два судна під прапором Танзанії загорілися в районі Керченської протоки, на одному з них, за попередніми даними, стався вибух. Загинулищонайменше 11 людей.
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МінВОТ) з посиланням на дані Офісу з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) повідомило, що танкери "MAESTRO" і "VENICE" були задіяні в незаконному постачанні газу до Сирії, починаючи з 2016 року.
При пожежі на танкерах в районі Керченської протоки загинули 14 осіб.
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