Танці з Путіним не змінили політики Австрії щодо Росії, - канцлер
Про це у середу заявив австрійський канцлер Себастіан Курц, намагаючись заспокоїти критиків через візит президента РФ Владіміра Путіна на весілля голови МЗС Австрії, повідомляє Reuters.
Минулих вихідних Карін Кнайссль станцювала з Путіним на своєму весіллі, викликавши хвилю критики у місцевих медіеа, які звинуватили її у підриві політики ЄС щодо Росії.
"Наша позиція у Європі не змінилася через весілля. Наша зовнішня політика щодо Росії є чіткою… Ми допомогли сформувати та є зобов’язаною усім рішенням Європейського Союзу", - заявив Курц на прес-конференції у середу.
Курц також зазначив, що сподівається покращити відносини з Росією шляхом більш інтенсивного діалогу. Австрія у цьому півріччі головує у Раді Європейського Союзу.
Російський президент Владімір Путін прибув на весілля глави зовнішньополітичного відомства Австрії Карін Кнайсль із незначним запізненням.
Представник австрійського МЗС назвав приїзд президента Росії робочим візитом і зазначив, що це буде "особистий візит на приватне свято, з якого не слід робити висновок про зміну зовнішньополітичної позиції Австрії".
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