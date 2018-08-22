Танці з Путіним не змінили політики Австрії щодо Росії, - канцлер

Австрія у цьому півріччі головує у Раді Європейського Союзу

Австрія повністю прихильна єдиній позиції Європейського Союзу щодо Росії.

Про це у середу заявив австрійський канцлер Себастіан Курц, намагаючись заспокоїти критиків через візит президента РФ Владіміра Путіна на весілля голови МЗС Австрії, повідомляє Reuters.

Минулих вихідних Карін Кнайссль станцювала з Путіним на своєму весіллі, викликавши хвилю критики у місцевих медіеа, які звинуватили її у підриві політики ЄС щодо Росії.

"Наша позиція у Європі не змінилася через весілля. Наша зовнішня політика щодо Росії є чіткою… Ми допомогли сформувати та є зобов’язаною усім рішенням Європейського Союзу", - заявив Курц на прес-конференції у середу. Курц також зазначив, що сподівається покращити відносини з Росією шляхом більш інтенсивного діалогу. Австрія у цьому півріччі головує у Раді Європейського Союзу.

Російський президент Владімір Путін прибув на весілля глави зовнішньополітичного відомства Австрії Карін Кнайсль із незначним запізненням.

Представник австрійського МЗС назвав приїзд президента Росії робочим візитом і зазначив, що це буде "особистий візит на приватне свято, з якого не слід робити висновок про зміну зовнішньополітичної позиції Австрії".