Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Танці з Путіним не змінили політики Австрії щодо Росії, - канцлер

Австрія у цьому півріччі головує у Раді Європейського Союзу
Австрія повністю прихильна єдиній позиції Європейського Союзу щодо Росії.
Танці з Путіним не змінили політики Австрії щодо Росії, - канцлер Фото: Roland Schlager / Reuters

Про це у середу заявив австрійський канцлер Себастіан Курц, намагаючись заспокоїти критиків через візит президента РФ Владіміра Путіна на весілля голови МЗС Австрії, повідомляє Reuters.

Минулих вихідних Карін Кнайссль станцювала з Путіним на своєму весіллі, викликавши хвилю критики у місцевих медіеа, які звинуватили її у підриві політики ЄС щодо Росії.

"Наша позиція у Європі не змінилася через весілля. Наша зовнішня політика щодо Росії є чіткою… Ми допомогли сформувати та є зобов’язаною усім рішенням Європейського Союзу", - заявив Курц на прес-конференції у середу.

Курц також зазначив, що сподівається покращити відносини з Росією шляхом більш інтенсивного діалогу. Австрія у цьому півріччі головує у Раді Європейського Союзу.

Російський президент Владімір Путін прибув на весілля глави зовнішньополітичного відомства Австрії Карін Кнайсль із незначним запізненням. 

Представник австрійського МЗС назвав приїзд президента Росії робочим візитом і зазначив, що це буде "особистий візит на приватне свято, з якого не слід робити висновок про зміну зовнішньополітичної позиції Австрії".

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 08 2018 18:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.