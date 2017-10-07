Танці з роботами можуть допомогти вилікуватися людям з хворобою Паркінсона

Вчені знайшли цікавий спосіб для допомоги людям з хворобою Паркінсона. Вони виявили, що постійні танці змінюють повсякденні рухи людей, і вирішили використовувати це для поліпшення рухових функцій у хворих.

У дослідженні, очолюваному Ендрю Соуерсом, доцентом в Університеті штату Іллінойс в Чикаго, не сприймали балетні танці як мистецтво. Вони довгий час спостерігали, як змінюються руху людини від багаторічних танців. Вони хотіли перевірити, чи дійсно танцюристи відрізняються від звичайних людей у ​​повсякденному житті, повідомляє Mashable.

Дослідження показали, що тривала балетна підготовка танцюристів поліпшила набір моторних модулів, які використовуються для руху, що їх стало можливо застосовувати не тільки під час танцю, а й у звичайних ситуаціях.

Танці можуть стати ефективною реабілітацією порушень рівноваги і ходи у людей з хворобою Паркінсона. Була розроблена спеціальна програма, яка включає в себе танго. За допомогою цього танцю хворі люди зможуть навчитися зберігати баланс під час ходьби, поворотів і в інших складних ситуаціях.

Дослідники активно співпрацюють з роботехніки, які зацікавлені в тому, щоб знайти спосіб роботам фізично взаємодіяти з людьми. Розвиток науки про фізичних взаємодіях людини має вирішальне значення для розвитку такого роду технологій.

Роботехніки Тіффані Чен розробив гуманоїдного робота Коді, яким буде керувати людина. Він протестував його з танцюристами, які танцювали з ним. Вони були здивовані тим, як добре Коди слідував їх рухам. Існує ймовірність, що в недалекому майбутньому люди будуть використовувати роботів для танців, що істотно допоможе хворим Паркінсоном.