СПОРТ НОВИНИНаймолодший спортсмен української збірної Тарас Радь виборов для України четверту золоту медаль на XII Паралімпійських іграх у Пхьончхані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тарас Радь здобув для України четверте "золото" Паралімпіади
18-річний Тарас Радь фінішував першим у біатлонній гонці на 12,5 кілометрів
Тарас Радь
Про це свідчать дані на сайті змагань.
18-річний Тарас Радь фінішував першим у біатлонній гонці на 12,5 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Друге і третє місце посіли спортсмени зі США.
Загалом Україна посідає 3 місце у медальному заліку, здобувши 4 золотих, 2 срібних і 3 бронзових медалі.
У перший день Паралімпійських ігор-2018 Збірна України виграла п'ять медалей в біатлоні.
Максим Яровий на XII Паралімпійських іграх у Пхьончхані здобув для Української збірної другу золоту нагороду.
Ігор Рептюх виграв золоту медаль у лижній гонці вільним стилем на 20 кілометрів (стоячи).
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13 03 2018 07:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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