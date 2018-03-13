Тарас Радь здобув для України четверте "золото" Паралімпіади 18-річний Тарас Радь фінішував першим у біатлонній гонці на 12,5 кілометрів

Наймолодший спортсмен української збірної Тарас Радь виборов для України четверту золоту медаль на XII Паралімпійських іграх у Пхьончхані.

Тарас Радь

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію