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Тарас Радь здобув для України четверте "золото" Паралімпіади

18-річний Тарас Радь фінішував першим у біатлонній гонці на 12,5 кілометрів
Наймолодший спортсмен української збірної Тарас Радь виборов для України четверту золоту медаль на XII Паралімпійських іграх у Пхьончхані.
Тарас Радь здобув для України четверте "золото" Паралімпіади Тарас Радь

Про це свідчать дані на сайті змагань.

18-річний Тарас Радь фінішував першим у біатлонній гонці на 12,5 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Друге і третє місце посіли спортсмени зі США.

Загалом Україна посідає 3 місце у медальному заліку, здобувши 4 золотих, 2 срібних і 3 бронзових медалі.

У перший день Паралімпійських ігор-2018 Збірна України виграла п'ять медалей в біатлоні. 

Максим Яровий на XII Паралімпійських іграх у Пхьончхані здобув для Української збірної другу золоту нагороду.

Ігор Рептюх виграв золоту медаль у лижній гонці вільним стилем на 20 кілометрів (стоячи).

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13 03 2018 07:59
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