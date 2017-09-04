Тарута заявив про створення республіканської партії на принципах консерватизму
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна", пише "Українська Правда".
За словами нардепа, партія буде "насамперед ідеологічною і не буде "проектом Тарути".
"Ми створили нову політичну партію. Вона буде побудована на ідеологічних принципах консерватизму – це республіканська партія з головною цінністю – людина ... Республіканська ідеологія базується на підвищеній обороноздатності, збільшенні витрат на захист, дозволяє носити зброю, ... вона розрахована на розвиток середнього класу населення", – заявив Тарута.
"Україні потрібне перезавантаження усієї системи влади, і зробити це можна лише через новий політичний рух", – додав він.
У лютому джерела видання в парламенті вже повідомляли, що позафракційний нардеп Сергій Тарута запускає власну партію. З'їзд партії ймовірно мав відбутися наприкінці лютого-початку березня. Повідомлялося, що до політичної сили мають намір приєднатися бізнесмени Микола Кміть та Андрій Гордійчук.
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