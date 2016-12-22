Тарута звинуватив Гонтарєву у відмиванні мільярда євро

Сергій Тарута заявив, що голова Національного банку України Валерія Гонтарева причетна до відмивання 30 млрд грн.

"НБУ – корумпована структура і причетна до відмивання 30 мільярдів українських гривень (близько 1,1 мільярда євро за сьогоднішніми розрахунками). Йдеться і про міжнародну фінансову допомогу МВФ і ЄС для рефінансування українських банків. Однак, звернення до прокуратури і безліч депутатських звернень ігноруються. Під час конфіденційної зустрічі з колишнім генеральним прокурором він дав зрозуміти, що залучені в корупційну діяльність особи перебувають під протекцією Президента Порошенка. Тому поки вони під його захистом - не варто сподіватися на серйозні розслідування", - заявив в інтерв'ю австрійському виданню Trend (№52 за 2016 рік) народний депутат України Сергій Тарута, інформують "Українські новини".

У публікації йдеться, що Валерія Гонтарєва раніше співпрацювала з компаніями "з угруповання екс-президента Віктора Януковича і допомагала їм здійснювати підозрілі операції", а також налагодила бізнес на ліквідації українських банків.

"Мова йде, перш за все, про активи 80 українських банків, які переживали труднощі через фінансову кризу і під наглядом Нацбанку були ліквідовані, починаючи із середини 2014 року, за доволі підозрілих обставин. У Нацбанку це називали очищенням банківського сектору. Уцілілі активи під наглядом Нацбанку дуже дешево перепродали дружнім олігархам. Іноді колишнім власникам банків вдавалося зберегти активи, перш ніж їхні структури потрапляли "під опіку" Нацбанку. Я впевнений, вони за це дякували (керівництву НБУ) грошовими відкатами. Це такий собі український Вотергейт", - говорить Сергій Тарута.

Депутат розповів виданню Trend, що корупція керівництва Національного банку руйнує економіку України сильніше, ніж війна на сході країни.

"Довіра населення до українських банків повністю втрачена. Тому українці радше триматимуть удома 80 мільярдів доларів готівкою, ніж підтримуватимуть економіку. А в рейтингу Економічного форуму в Давосі українська банківська система перебуває на останньому 140 місці", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що в листопаді Сергій Тарута передав інформацію про зловживання керівництва Нацбанку в Національне антикорупційне бюро України. "Це була розмова. Було бажання детектива докладно розібратися в суті звинувачень. Також я повідомив, що є реальні порушення і Гонтаревої, і Рожкової (заступниця голови НБУ) закону про протидію корупції, що кваліфікується як конфлікт інтересів, а це вже кримінальна стаття", - зазначив нардеп.

Довідка: Валерія Гонтарєва задекларувала $1,8 млн і два автомобілі Porsche. Ще 1,1 млн грн зберігає в різних банках її син. З нерухомості глава НБУ вказала квартиру в Києві площею 106 кв. м, земельну ділянку в 900 кв. м вартістю 656 тис грн, садовий будинок (дачу) площею 250 кв. м, а також два автомобілі: Porsche Panamera 2012 року випуску вартістю 919 тис грн і ще один Porsche Cayenne 2013 року вартістю 857 тис грн.

При цьому, в документі наголошується, що чоловік Гонтарєвої володіє земельною ділянкою у 2050 кв. м і житловим будинком в Ірпені Київської області площею 396 кв. м і вартістю 60,5 тис грн і їздить на Toyota Land Cruiser Prado 2006 року випуску. Ще двома квартирами володіє її син Антон. Обидві квартири розташовані в Києві і коштують 1,7 млн грн і 1,4 млн грн.

Відзначимо, що Гонтарєва з 2007 по 2014 рік керувала компанією ICU. Компанія ICU за допомогою екс-дилера ВТБ могла заробити мільярди гривень.

Згодом, стало відомо, що компанія ICU, яка виступає одним із фінансових радників з питань продажу корпорації "Рошен", пов'язана із олігархом з оточення Януковича Сергієм Курченком.