Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Тариф на електроенергію через "Євробачення" для киян не підніматимуть – КМДА

Раніше повідомляли про те, що у тариф "Київенерго" включать витрати на модернізацію арени Євробачення
Київська адміністрація не має наміру підвищити тарифи на електроенергію для населення через підготовку до "Євробачення-2017".
Тариф на електроенергію через "Євробачення" для киян не підніматимуть – КМДА Фото: infolight.org.ua

"Ремонті роботи на електромережах, що здійснюватимуться в рамках підготовки до проведення пісенного конкурсу "Євробачення" не спричинять збільшення тарифів для мешканців столиці", - повідомили у прес-службі заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, інформує "Українська правда. Київ" .

Він наголосив, що ремонт електроустановок та ліній електропередач для підвищення потужності роботи електромереж Міжнародного виставкового центру виконуватимуть за кошти ремонтного фонду ПАТ "Київенерго".

"Ці роботи виконуватимуться в рамках ремонтного фонду підприємства. Наголошую, що підвищення цін на електрику для мешканців столиці у зв’язку із проведенням "Євробачення" не буде", - підсумував заступник голови КМДА.

Нагадаємо, уряд рекомендував включити в тариф компанії "Київенерго" витрати на модернізацію електропостачання Міжнародного виставкового центру, в якому пройде Євробачення-2017.

Також у тариф пропонували включити витрати на придбання і встановлення комплектних трансформаторних підстанцій напругою 0,4 кВ для забезпечення підключення МВЦ за другою категорією надійності електропостачання.

КМДА доручено підготувати докладний план заходів для проведення ремонтної кампанії та підключення електроустановок МВЦ до 10 січня.

Відзначимо, що проект державного бюджету України на 2017 рік передбачає виділення 455,7 млн грн на забезпечення підготовки і проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 01 2017 14:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.