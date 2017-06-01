Тариф на електроенергію через "Євробачення" для киян не підніматимуть – КМДА

Раніше повідомляли про те, що у тариф "Київенерго" включать витрати на модернізацію арени Євробачення

Київська адміністрація не має наміру підвищити тарифи на електроенергію для населення через підготовку до "Євробачення-2017".

"Ремонті роботи на електромережах, що здійснюватимуться в рамках підготовки до проведення пісенного конкурсу "Євробачення" не спричинять збільшення тарифів для мешканців столиці", - повідомили у прес-службі заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, інформує "Українська правда. Київ" .

Він наголосив, що ремонт електроустановок та ліній електропередач для підвищення потужності роботи електромереж Міжнародного виставкового центру виконуватимуть за кошти ремонтного фонду ПАТ "Київенерго".

"Ці роботи виконуватимуться в рамках ремонтного фонду підприємства. Наголошую, що підвищення цін на електрику для мешканців столиці у зв’язку із проведенням "Євробачення" не буде", - підсумував заступник голови КМДА.

Нагадаємо, уряд рекомендував включити в тариф компанії "Київенерго" витрати на модернізацію електропостачання Міжнародного виставкового центру, в якому пройде Євробачення-2017.

Також у тариф пропонували включити витрати на придбання і встановлення комплектних трансформаторних підстанцій напругою 0,4 кВ для забезпечення підключення МВЦ за другою категорією надійності електропостачання.

КМДА доручено підготувати докладний план заходів для проведення ремонтної кампанії та підключення електроустановок МВЦ до 10 січня.