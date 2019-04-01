Тарифний регулятор хоче провести позапланові перевірки облгазів за донарахування боргів
"На підставі численних звернень громадян через донарахування їм обсягів природного газу, які враховують об’єми приведення до стандартних умов, звернулась із запитом в Державну регуляторну службу щодо погодження проведення позапланових перевірок 20 операторів газорозподільних мереж", - зазначила голова НКРЕКП Оксана Кривенко.
За її словами, у разі виявлення порушень, на облгази можуть накласти штраф, максимальний розмір якого складає 850 тисяч гривень.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зменшила тариф на транспортування газу вдвічі.
Раніше, Кабінет міністрів України направив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційне прохання провести перевірки усіх облгазів в Україні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.