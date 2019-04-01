Тарифний регулятор хоче провести позапланові перевірки облгазів за донарахування боргів

На облгази можуть накласти штраф

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) звернулась до Державної регуляторної служби задля погодження позапланової перевірки 20 облгазів через донарахування ними боргів споживачам.

"На підставі численних звернень громадян через донарахування їм обсягів природного газу, які враховують об’єми приведення до стандартних умов, звернулась із запитом в Державну регуляторну службу щодо погодження проведення позапланових перевірок 20 операторів газорозподільних мереж", - зазначила голова НКРЕКП Оксана Кривенко.

За її словами, у разі виявлення порушень, на облгази можуть накласти штраф, максимальний розмір якого складає 850 тисяч гривень.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зменшила тариф на транспортування газу вдвічі.

Раніше, Кабінет міністрів України направив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційне прохання провести перевірки усіх облгазів в Україні.