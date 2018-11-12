Тарифи на опалення для населення підвищили ще в 6 містах
Відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 11 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".
Тарифи на виробництво теплової енергії були підвищені в цілому на 4% -21%.
Так, для КП "Вінницяміськтеплоенерго" тариф підвищено на 20%, для КП "Гортепловодоенергія" (Хмельницька обл.) на 18%, для ТОВ "Ровнитеплоенерго" - на 18%, ДКП "Хмельницьктеплокоммуненерго" - 19%, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" - 18%, ПрАТ "Черкаське хімволокно" - 21%.
Також очікується, що на засіданні 11 грудня комісія прийме рішення про зміну тарифів для останніх двох з 26 ТКЕ - ТОВ "Євро-реконструкція" і ТОВ "Фірма "ТехНова".
Таким чином, наразі тарифи на теплоенергію приведені у відповідність до зміни ціни на газ для 24 з 26 ТКЕ. Нові тарифи на вироблену ТКЕ теплоенергію вступають в силу з 1 січня 2019 року.
Як повідомлялося, 10 грудня НКРЕ ухвалила рішення про підвищення тарифів на тепло для 18 із 26 запланованих постачальників.
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