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Тарифи на опалення у Києві залишаться на попередньому рівні до кінця року

"Тарифи на теплову енергію для категорії "населення" і "релігійні організації" у 2018 році не змінюватимуться"
Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" не підвищуватиме тарифи на теплову енергію для населення до кінця року.
Тарифи на опалення у Києві залишаться на попередньому рівні до кінця року Фото: з відкритих джерел

"Тарифи на теплову енергію для категорії "населення" і "релігійні організації" КП "Київтеплоенерго" у 2018 році змінюватися не будуть", - повідомляють на сайті "Київтеплоенерго".

Зазначають, що у зв'язку з підвищенням ціни на природний газ "Київтеплоенерго" ініціювало громадське обговорення щодо коригування діючих тарифів на виробництво теплової енергії на ТЕЦ на грудень 2018 року. Проект стосувався тарифів на виробництво теплової енергії для категорії "населення" та "релігійні організації".

"Однак з огляду на тривалу процедуру розгляду проекту тарифів у НКРЕКУ, 30 календарних днів, "Київтеплоенерго" прийняло рішення, що до кінця 2018 року тарифи не змінюватимуться", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 листопада ціна на газ для населення зросла на півтори гривні, до 8,55 грн за кубометр. Близько 80% ціни на теплову енергію - це вартість газу, тому опалення і гаряча вода неминуче мають подорожчати.

Гройсман зазначив, що через підвищення ціни на газ на 23% тарифи на тепло можуть зрости не більш, ніж на 16%.
 

 

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13 11 2018 15:39
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