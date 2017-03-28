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Тарифи на тепло та воду встановлюватиме місцева влада

67% водоканалів перейде до місцевих органів влади
Тарифи на тепло і водопостачання через два місяці буде встановлювати місцева влада
Тарифи на тепло та воду встановлюватиме місцева влада Фото: tsn.ua

Про це на засідання Кабміну повідомив член НКРЕ Руслан Машляківський, передає УНІАН.

"Після вступу в силу нових ліцензійних умов щодо надання послуг з теплопостачання та водовідведення ми отримаємо можливість через два місяці передати ліцензійні справи місцевим органам влади для того, щоб наступний опалювальний період і в подальшому вони самі регулювали тарифи", - зазначив він.

За його словами, 67% водоканалів перейде до місцевих органів влади. Також він додав, що формування тарифів на тепло та воду будуть встановлювати місцеві органи влади, населення яких перевищуватиме 100 тисяч.

Крім того, 74 діючих теплокомуненерго також перейде в управління місцевих органів влади.

Раніше повідомляли, що Національна комісія, що здійснює регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує скасувати заплановане зниження на 5,8% з 1 квітня оптово-ринкової ціни на електрику і збільшити її на 1%.

Нагадаємо, що в Україні з 1 березня зросли тарифи на електроенергію з 1,29 грн до 1,68 грн, таким чином доведеться платити більше на 26%.

 

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28 03 2017 22:35
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