Тайсон Ф'юрі відновлює боксерську кар'єру

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі і колишній суперник Володимира Кличка (64-4, 53 КО) британець Тайсон Ф'юрі (25-0, 18 КО) оголосив про своє повернення у ринг.

Як повідомив британський боксер у своєму Twitter, свій перший бій після повернення він проведе 13 травня.

"Термінова новина. Повернення 13 травня, ведеться робота над пошуком суперника. Слідкуйте за новинами", - написав Ф'юрі.

Нагадаємо, восени 2016 року британський боєць в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі відмовився від титулів чемпіона світу за версіями WBO і WBA, заявивши, що має намір зайнятися власним "лікуванням і оздоровленням".

29 жовтня 2016 року Тайсон Ф'юрі повинен був захищати чемпіонські пояси в поєдинку проти Володимира Кличка, проте за місяць до бою він скасував поєдинок.