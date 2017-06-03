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Тайсон Ф'юрі відновлює боксерську кар'єру

Повернення анонсоване на 13 травня
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі і колишній суперник Володимира Кличка (64-4, 53 КО) британець Тайсон Ф'юрі (25-0, 18 КО) оголосив про своє повернення у ринг.
Тайсон Ф Тайсон Ф'юрі. Фото: ua.tribuna.com

Як повідомив британський боксер у своєму Twitter, свій перший бій після повернення він проведе 13 травня.

"Термінова новина. Повернення 13 травня, ведеться робота над пошуком суперника. Слідкуйте за новинами", - написав Ф'юрі.

Нагадаємо, восени 2016 року британський боєць в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі відмовився від титулів чемпіона світу за версіями WBO і WBA, заявивши, що має намір зайнятися власним "лікуванням і оздоровленням".

29 жовтня 2016 року Тайсон Ф'юрі повинен був захищати чемпіонські пояси в поєдинку проти Володимира Кличка, проте за місяць до бою він скасував поєдинок.

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06 03 2017 23:48
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