СПОРТ НОВИНИЕкс-чемпіон світу в суперважкій вазі і колишній суперник Володимира Кличка (64-4, 53 КО) британець Тайсон Ф'юрі (25-0, 18 КО) оголосив про своє повернення у ринг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тайсон Ф'юрі відновлює боксерську кар'єру
Повернення анонсоване на 13 травня
Тайсон Ф'юрі. Фото: ua.tribuna.com
Як повідомив британський боксер у своєму Twitter, свій перший бій після повернення він проведе 13 травня.
"Термінова новина. Повернення 13 травня, ведеться робота над пошуком суперника. Слідкуйте за новинами", - написав Ф'юрі.
Нагадаємо, восени 2016 року британський боєць в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі відмовився від титулів чемпіона світу за версіями WBO і WBA, заявивши, що має намір зайнятися власним "лікуванням і оздоровленням".
29 жовтня 2016 року Тайсон Ф'юрі повинен був захищати чемпіонські пояси в поєдинку проти Володимира Кличка, проте за місяць до бою він скасував поєдинок.
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06 03 2017 23:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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