"Тедіс Україна" заявила про арешт всіх рахунків і товару на мільярд
Про це йдеться у повідомленні компанії.
"У зв’язку з ситуацією, що склалася на тютюновому ринку України, іноземні власники значної частки української компанії "Тедіс Україна"Річард Даксбері та Річард Доріан Фенхальц звернулися до президента Петра Порошенка, Генпрокурора Юрія Луценка та голови МВС Арсена Авакова з метою забезпечення захисту інтересів зарубіжних інвесторів та їх бізнесу в Україні", - повідомляє компанія.
"31 березня 2017 року від керівництва компанії ми дізналися про те, що всі без винятку банківські рахунки "Тедіс Україна"були арештовані та було вилучено товар, орієнтовна вартість якого перевищує 1 млрд гривень", - йдеться у зверненні.
У компанії заявили, що це фактично паралізувало діяльність компанії.
"Якщо така ситуація продовжиться, це вплине на бізнес, його комерційних партнерів, добробут його працівників і, в кінцевому підсумку, на наші інвестиції", - повідомляють власники.
"Ми закликаємо вас, пане президенте, відновити справедливий баланс інтересів між бізнесом і урядом, з тим, щоб компанія "Тедіс Україна"змогла якомога швидше відновити свою діяльність на користь всіх зацікавлених сторін", - заявили власники у своєму зверненні до президента.
31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у компанії "Тедіс Україна" (раніше – ТОВ "Мегаполіс Україна").
Hfysit vіністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму. Паралельно стало відомо про обшуки в Антимонопольному комітеті України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків