Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Тедіс Україна" заявила про арешт всіх рахунків і товару на мільярд

Якщо така ситуація продовжиться, це вплине на бізнес, його комерційних партнерів
Компанія "Тедіс Україна" заявила про арешт всіх банківських рахунків та вилучення товару, орієнтовна вартість якого перевищує 1 млрд гривень.
"Тедіс Україна" заявила про арешт всіх рахунків і товару на мільярд Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"У зв’язку з ситуацією, що склалася на тютюновому ринку України, іноземні власники значної частки української компанії "Тедіс Україна"Річард Даксбері та Річард Доріан Фенхальц звернулися до президента Петра Порошенка, Генпрокурора Юрія Луценка та голови МВС Арсена Авакова з метою забезпечення захисту інтересів зарубіжних інвесторів та їх бізнесу в Україні", - повідомляє компанія.

"31 березня 2017 року від керівництва компанії ми дізналися про те, що всі без винятку банківські рахунки "Тедіс Україна"були арештовані та було вилучено товар, орієнтовна вартість якого перевищує 1 млрд гривень", - йдеться у зверненні.

У компанії заявили, що це фактично паралізувало діяльність компанії.

"Якщо така ситуація продовжиться, це вплине на бізнес, його комерційних партнерів, добробут його працівників і, в кінцевому підсумку, на наші інвестиції", - повідомляють власники.

"Ми закликаємо вас, пане президенте, відновити справедливий баланс інтересів між бізнесом і урядом, з тим, щоб компанія "Тедіс Україна"змогла якомога швидше відновити свою діяльність на користь всіх зацікавлених сторін", - заявили власники у своєму зверненні до президента.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у компанії "Тедіс Україна" (раніше – ТОВ "Мегаполіс Україна").

Hfysit vіністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму. Паралельно стало відомо про обшуки в Антимонопольному комітеті України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2017 22:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.