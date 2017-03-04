"Тедіс Україна" заявила про арешт всіх рахунків і товару на мільярд

Якщо така ситуація продовжиться, це вплине на бізнес, його комерційних партнерів

Компанія "Тедіс Україна" заявила про арешт всіх банківських рахунків та вилучення товару, орієнтовна вартість якого перевищує 1 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"У зв’язку з ситуацією, що склалася на тютюновому ринку України, іноземні власники значної частки української компанії "Тедіс Україна"Річард Даксбері та Річард Доріан Фенхальц звернулися до президента Петра Порошенка, Генпрокурора Юрія Луценка та голови МВС Арсена Авакова з метою забезпечення захисту інтересів зарубіжних інвесторів та їх бізнесу в Україні", - повідомляє компанія.

"31 березня 2017 року від керівництва компанії ми дізналися про те, що всі без винятку банківські рахунки "Тедіс Україна"були арештовані та було вилучено товар, орієнтовна вартість якого перевищує 1 млрд гривень", - йдеться у зверненні.

У компанії заявили, що це фактично паралізувало діяльність компанії.

"Якщо така ситуація продовжиться, це вплине на бізнес, його комерційних партнерів, добробут його працівників і, в кінцевому підсумку, на наші інвестиції", - повідомляють власники.

"Ми закликаємо вас, пане президенте, відновити справедливий баланс інтересів між бізнесом і урядом, з тим, щоб компанія "Тедіс Україна"змогла якомога швидше відновити свою діяльність на користь всіх зацікавлених сторін", - заявили власники у своєму зверненні до президента.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у компанії "Тедіс Україна" (раніше – ТОВ "Мегаполіс Україна").

Hfysit vіністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму. Паралельно стало відомо про обшуки в Антимонопольному комітеті України.