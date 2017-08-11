Техаський стрілок був пацієнтом психіатричної лікарні, - ЗМІ
Згідно з поліцейським звітом, Келлі опинився у клініці після того, як його спіймали при спробі пронести на територію бази ВПС США Холломан вогнепальну зброю. Також він погрожував начальству, - інформує АР.
Згідно з документом, який опинився в розпорядженні телеканалу KHOU, Келлі був направлений до центру з надання медико-санітарних послуг в Санта-Терезі після побиття власних дружини і дитини.
При цьому повідомляється, що в доповіді про зникнення Келлі він був описаний як "небезпечний для самого себе і оточуючих".
Крім того в 2013 році Келлі підозрювався в сексуальному нападі у своєму рідному місті Нью-Браунфелс.
Як повідомляє АР, з якихось причин інформацію про те, що Келлі вчинив злочин і був відданий під суд, не передали в розпорядження ФБР. Відповідно до законів, після цього чоловікові повинно було бути заборонено купувати зброю.
Нагадаємо, озброєний злочинець відкрив стрілянину в баптистській церкві в невеликому місті Сазерленд Спрінгс в Техасі, США.
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