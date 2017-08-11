Техаський стрілок був пацієнтом психіатричної лікарні, - ЗМІ

26-річний Девін Келлі, який розстріляв прихожан баптистської церкви в Техасі, проходив лікування в психіатричній лікарні у штаті Нью-Мексико, звідки в 2012 році здійснив втечу.

Згідно з поліцейським звітом, Келлі опинився у клініці після того, як його спіймали при спробі пронести на територію бази ВПС США Холломан вогнепальну зброю. Також він погрожував начальству, - інформує АР.

Згідно з документом, який опинився в розпорядженні телеканалу KHOU, Келлі був направлений до центру з надання медико-санітарних послуг в Санта-Терезі після побиття власних дружини і дитини.

При цьому повідомляється, що в доповіді про зникнення Келлі він був описаний як "небезпечний для самого себе і оточуючих".

Крім того в 2013 році Келлі підозрювався в сексуальному нападі у своєму рідному місті Нью-Браунфелс.

Як повідомляє АР, з якихось причин інформацію про те, що Келлі вчинив злочин і був відданий під суд, не передали в розпорядження ФБР. Відповідно до законів, після цього чоловікові повинно було бути заборонено купувати зброю.

Нагадаємо, озброєний злочинець відкрив стрілянину в баптистській церкві в невеликому місті Сазерленд Спрінгс в Техасі, США.



