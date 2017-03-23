Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Технічна місія МВФ розпочала роботу в Україні

Серед ключових питань на порядку денному - оцінка і рекомендації МВФ щодо концепції розвитку ДФС
Технічна місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу в Україні.
Технічна місія МВФ розпочала роботу в Україні Фото: sweetcrudereports.com

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів на сторінці в Facebook.

Як наголошується, серед ключових питань на порядку денному - оцінка і рекомендації МВФ щодо концепції розвитку ДФС, яка була напрацьована Мінфіном разом з Державною фіскальною службою.

"Ми разом працюємо над запуском середньострокової реформи ДФС, яка є одним з ключових пріоритетів Мінфіну і є дуже важливою для покращення системи адміністрування податків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 19 березня, з порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду зникло виділення грошей Україні.

У Мінфіні повідомили, що це пов'язано з торговою блокадою Донбасу.

Відзначимо, що питання виділення траншу Україні відсутнє у порядку денному Міжнародного валютного фонду, розписаному до 31 березня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 03 2017 21:55
ТЕГИ: МВС, Україна
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.