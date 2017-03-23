Технічна місія МВФ розпочала роботу в Україні

Серед ключових питань на порядку денному - оцінка і рекомендації МВФ щодо концепції розвитку ДФС

Технічна місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів на сторінці в Facebook.

Як наголошується, серед ключових питань на порядку денному - оцінка і рекомендації МВФ щодо концепції розвитку ДФС, яка була напрацьована Мінфіном разом з Державною фіскальною службою.

"Ми разом працюємо над запуском середньострокової реформи ДФС, яка є одним з ключових пріоритетів Мінфіну і є дуже важливою для покращення системи адміністрування податків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 19 березня, з порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду зникло виділення грошей Україні.

У Мінфіні повідомили, що це пов'язано з торговою блокадою Донбасу.

Відзначимо, що питання виділення траншу Україні відсутнє у порядку денному Міжнародного валютного фонду, розписаному до 31 березня.