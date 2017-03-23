Технічна місія МВФ розпочала роботу в Україні
Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів на сторінці в Facebook.
Як наголошується, серед ключових питань на порядку денному - оцінка і рекомендації МВФ щодо концепції розвитку ДФС, яка була напрацьована Мінфіном разом з Державною фіскальною службою.
"Ми разом працюємо над запуском середньострокової реформи ДФС, яка є одним з ключових пріоритетів Мінфіну і є дуже важливою для покращення системи адміністрування податків", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у неділю, 19 березня, з порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду зникло виділення грошей Україні.
У Мінфіні повідомили, що це пов'язано з торговою блокадою Донбасу.
Відзначимо, що питання виділення траншу Україні відсутнє у порядку денному Міжнародного валютного фонду, розписаному до 31 березня.
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