Технічна місія МВФ розпочала роботу в Україні
Як повідомили в Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, експерти МВФ вивчатимуть стан ринку управління активами та законодавчу і нормативну базу, яка регулює зазначений сегмент.
"Упродовж візиту відбудеться низка зустрічей з представниками ринку управління активами, саморегулівними організаціями та органами державної влади", – зазначили в НКЦПФР.
У Нацкомісії нагадують, що упродовж 2015-2016 років на базі НКЦПФР відбулося три місії технічної допомоги МВФ,зокрема з таких питань:
- розширення повноважень і зміцнення незалежності НКЦПФР (жовтень 2015 року);
- самофінансування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (квітень 2016 року);
- боротьби зі зловживаннями з цінними паперами та розкриття інформації емітентами (липень 2016 року).
"Міжнародні експерти проводили аналіз діяльності Комісії, досліджували системні проблеми українського ринку цінних паперів, здійснювали оцінку проектів законодавчих змін, які готувалися для вирішення таких проблем", – розповіли в Нацкомісії.
Нагадаємо, уряд України запропонує Міжнародному валютному фонду кілька варіантів формули ціни на газ.
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