Технічний збій у візовій лотереї Green Card: заявки слід подавати заново
Особам, які подали заявки в ці дати, рекомендується наново пройти процес реєстрації, повідомляє "Голос Америки".
"Заявки, подані з 3 по 10 жовтня, недійсні і виключені з системи; повторні заяви не будуть вважатися дублюючими", - йдеться в заяві Державного департаменту США.
Варто зазначити, що подача дублюючих заяв є підставою для дискваліфікації учасників лотереї.
"Технічну проблему вирішено, новий повний період подачі заявок почнеться опівдні за стандартним східним часом в середу 18 жовтня 2017 року і триватиме до полудня за східним стандартним часом в середу 22 листопада 2017 року", – йдеться в заяві.
Держдепартамент рекомендує заявникам "викинути" будь-які підтверджуючі документи і номери, що відносяться до заявок, поданих з 3 по 10 жовтня.
Поки що незрозуміло, чи вдалося Держдепартаменту повідомити заявників в індивідуальному порядку.
Нагадаємо, що Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко розповів, що в поточному році зафіксовано катастрофічно великий відсоток відмов українцям у канадських візах.
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