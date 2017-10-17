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Технічний збій у візовій лотереї Green Card: заявки слід подавати заново

Через технічний збій загубилися заявки, подані з 3 по 10 жовтня, учасникам рекомендують оформити нові
Всі заявки на участь у візовій лотереї "зелена карта" (Green Card), подані в період з 3 по 10 жовтня, загубилися в зв'язку з технічним збоєм.
Технічний збій у візовій лотереї Green Card: заявки слід подавати заново

Особам, які подали заявки в ці дати, рекомендується наново пройти процес реєстрації, повідомляє "Голос Америки".

"Заявки, подані з 3 по 10 жовтня, недійсні і виключені з системи; повторні заяви не будуть вважатися дублюючими", - йдеться в заяві Державного департаменту США.

Варто зазначити, що подача дублюючих заяв є підставою для дискваліфікації учасників лотереї.

"Технічну проблему вирішено, новий повний період подачі заявок почнеться опівдні за стандартним східним часом в середу 18 жовтня 2017 року і триватиме до полудня за східним стандартним часом в середу 22 листопада 2017 року", – йдеться в заяві.

Держдепартамент рекомендує заявникам "викинути" будь-які підтверджуючі документи і номери, що відносяться до заявок, поданих з 3 по 10 жовтня.

Поки що незрозуміло, чи вдалося Держдепартаменту повідомити заявників в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, що Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко розповів, що в поточному році зафіксовано катастрофічно великий відсоток відмов українцям у канадських візах.

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17 10 2017 07:54
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