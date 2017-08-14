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Техніка з виставки до Дня Незалежності в Києві вирушить у зону АТО, - ВІДЕО

Виставка відбудеться на Хрещатику з 22 по 27 серпня
До Дня незалежності України 22 серпня на Хрещатику відкриється виставка новітнього українського озброєння і військової техніки "Міць Нескорених", які після нетривалого експонування надійдуть у зону АТО.
Техніка з виставки до Дня Незалежності в Києві вирушить у зону АТО, - ВІДЕО Фото:facebook.com/General

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Напередодні ці зразки озброєння і військової техніки продемонстрували журналістам в парку Окремого полку Президента України.

"Під час виставки кияни та гості столиці зможуть ознайомитися із 67 одиницями різноманітної військової техніки: самохідно-артилерійськими установками, танками різних модифікацій, бойовими броньованими машинами, вантажними і санітарними автомобілями і подібним. Техніка вже перебуває в резерві й після урочистостей надійде до бойових військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, які виконують завдання в зоні проведення АТО", - йдеться в повідомленні.

Стройовий огляд техніки, яка буде виставлена на День Незалежності в Києві з 22 по 27 серпня, відбувся в понеділок. Його провів начальник Озброєння ЗСУ Микола Шевцов.

"Нові й модернізовані зразки озброєння та військової техніки, які будуть представлені з 22 по 27 серпня на Хрещатику, до проведення виставки готові. Вони розроблялися з урахуванням досвіду АТО, конструктори врахували зауваження і побажання військовослужбовців, які застосовували її безпосередньо під час бойових дій", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Шепетівський ремонтний завод", який входить до складу "Укроборонпрому", провів випробування партії самохідних артилерійських установок 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика" перед передачею в Збройні Сили України.

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