Техніка з виставки до Дня Незалежності в Києві вирушить у зону АТО, - ВІДЕО
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Напередодні ці зразки озброєння і військової техніки продемонстрували журналістам в парку Окремого полку Президента України.
"Під час виставки кияни та гості столиці зможуть ознайомитися із 67 одиницями різноманітної військової техніки: самохідно-артилерійськими установками, танками різних модифікацій, бойовими броньованими машинами, вантажними і санітарними автомобілями і подібним. Техніка вже перебуває в резерві й після урочистостей надійде до бойових військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, які виконують завдання в зоні проведення АТО", - йдеться в повідомленні.
Стройовий огляд техніки, яка буде виставлена на День Незалежності в Києві з 22 по 27 серпня, відбувся в понеділок. Його провів начальник Озброєння ЗСУ Микола Шевцов.
"Нові й модернізовані зразки озброєння та військової техніки, які будуть представлені з 22 по 27 серпня на Хрещатику, до проведення виставки готові. Вони розроблялися з урахуванням досвіду АТО, конструктори врахували зауваження і побажання військовослужбовців, які застосовували її безпосередньо під час бойових дій", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше "Шепетівський ремонтний завод", який входить до складу "Укроборонпрому", провів випробування партії самохідних артилерійських установок 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика" перед передачею в Збройні Сили України.
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