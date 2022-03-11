Технологію автономного керування автомобілем зі штучним інтелектом розробляє Honda

Японська автомобілебудівна компанія Honda розробляє систему автономного керування автомобілем із використанням штучного інтелекту.

Як зазначається, в цій системі застосовуються камери, що допомагають транспортному засобу краще розпізнавати навколишню ситуацію, зокрема інші автомобілі та пішоходів. За інформацією компанії, це приведе до зниження виробничих витрат, оскільки ця система не потребуватиме сенсорів або високоточних карт.

Це останній за часом крок компанії для впровадження технології автономного управління з комерційною метою.

Honda також планує розробляти системи зі штучним інтелектом, аби вони могли розуміти мову та жести людини, полегшуючи пасажирам подачу команд транспортному засобу.

Компанія почне тестування системи в Японії в листопаді й прагнутиме впровадити технологію на практиці до 2030 року.