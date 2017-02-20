Телефон Гітлера продали за $243 тис
Торги відбулися у місті Чесапік-Сіті, штат Меріленд в неділю, 19 лютого, і були організовані аукціонним будинком Alexander Historical Auctions, пише "ТАСС".
Як повідомляє видання, на аукціон телефонний апарат був виставлений сім'єю британського політика і військового Ральфа Рейнера, який, згідно з даними аукціонного будинку, отримав його в подарунок від радянських солдатів.
"Належав Гітлеру апарат з чорного бакеліту з дисковим набором номера і ластами на плетеному шнурі пофарбований червоною фарбою. На корпусі вигравірувані орел і свастика - символи Націонал-соціалістичної німецької робочої партії і третього рейху, а також ім'я Гітлера", - зазначає видання.
При цьому в аукціонному домі відзначають, що телефон є "інструментом, який найбільший лиходій в історії використав для вбивства незліченної безлічі безневинних людей, розорення сотень тисяч квадратних миль території і, в кінцевому рахунку, знищення власної країни і свого народу".
Інформація про нового власника телефонного апарату не повідомляється.
Нагадаємо, що парламент Австрії ухвалив закон, що дозволяє владі вилучити будинок, у якому народився Адольф Гітлер.
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